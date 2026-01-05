Adobe : une forte croissance portée par l’IA

Adobe a terminé 2015 sur un nouveau record. En un seul trimestre, l’éditeur a réalisé son plus gros chiffre d’affaires historique sur trois mois, à 6,19 milliards $. Un record qu’il bat trimestre après trimestre.

De fait, rien ne semble arrêter la progression d’Adobe. Sur l’année entière, il a engrangé 23,77 milliards de dollars de revenus, en progression de +11 %, pour un résultat net de 7,13 milliards (+28 %).

Ces très bonnes performances reposent en partie sur le modèle d’abonnement. Les revenus récurrents annualisés (ARR) le montrent puisqu’ils atteignent 25,20 milliards $ (+ 11,5 % sur un an).

L’IA de plus en plus centrale dans la trajectoire financière Elle s’explique aussi par l’adoption de fonctionnalités intégrant de l’intelligence artificielle. Adobe parle même de « AI-Influenced ARR ». L’éditeur ne détaille cependant pas cet « ARR influencé par l’IA » ni sa part dans les revenus globaux. Dans sa communication financière, la direction estime néanmoins que l’exercice 2025 « reflète l’importance croissante d’Adobe dans l’écosystème mondial de l’IA » – une déclaration qui évoque la multiplication de ses outils d’IA générative et d’IA agentique sortis cette année.

Digital Experience : une activité CX en progression Le pôle Digital Experience, qui regroupe les solutions CX d’Adobe, continue de progresser. Il a généré 5,86 milliards de dollars (+9 %). Là aussi, les revenus d’abonnement augmentent de 11 % (dans la moyenne de la tendance générale du groupe), pour atteindre 5,41 milliards. Le CX représente donc environ un quart des revenus d’Adobe. Pour l’éditeur, cette dynamique reflète une demande des professionnels du marketing et de la relation client autour des usages qui mêlent données (analytique), contenus et automatisation. La part « créative » (Digital Media) représente néanmoins toujours le plus gros des revenus de l’éditeur (17,65 milliards $).

Un pilotage recentré sur l’ARR et une génération de cash record Sur l’ensemble de l’exercice, les revenus d’abonnement cumulés des deux grands groupes de clients – Business Professionals & Consumers (6,50 milliards $, +15 %) et Creative & Marketing Professionals (16,30 milliards $, +11 %) – atteignent 22,80 milliards de dollars. Au-delà de la progression de ses revenus, Adobe prépare une évolution majeure dans sa communication financière. À compter de l’exercice 2026, en cours, l’éditeur recentre son reporting sur la croissance de l’ARR et sur les revenus d’abonnement. Les segments historiques Digital Media et Digital Experience continueront d’être publiés, mais à titre d’indicateurs complémentaires. Ce changement marque un glissement vers une lecture plus directement adaptée au SaaS. Les ventes de licences d’Adobe ne représentent plus que 325 millions $ (moins de 1,5 % de ses revenus).