Windows 10 : le programme Microsoft Extended Support Upgrade expliqué

Windows 10 Extended Security Updates (ESU) est un abonnement payant qui fournit des correctifs de sécurité maintenant que le support général de Windows 10 a pris fin. Les mises à jour de sécurité gratuites et l'assistance technique ne sont plus disponibles.

L'ESU ne fournit que des correctifs de sécurité. Il s'agit d'un service payant qui prolonge l'accès aux mises à jour de sécurité "critiques" et "importantes" pour Windows 10 pour une durée maximale de trois ans, mais qui n'inclut pas l'assistance technique, les correctifs non liés à la sécurité ou les nouvelles fonctionnalités. En outre, les clients qui rencontrent des problèmes techniques avec Windows 10 qui ne sont pas liés aux mises à jour ESU seront invités à passer à Windows 11. L'ESU ne fournit pas de correctifs complets, car les vulnérabilités classées comme "modérées" ou "faibles" ne seront pas traitées.

Compte tenu de ces limites, Gartner recommande aux organisations réglementées d'évaluer si Windows 10 ESU est conforme aux définitions et exigences réglementaires concernant les logiciels en fin de vie.

Une plongée en profondeur dans Windows 10 ESU Pour les organisations qui n'ont pas pu migrer avant le 14 octobre 2025, Microsoft propose le programme Windows 10 ESU. L'ESU est un abonnement annuel payant qui fournit uniquement des correctifs de sécurité "critiques" et "importants" jusqu'au 14 octobre 2028. Microsoft propose Windows 10 ESU aux particuliers et aux entreprises. Le programme ESU de Windows 10 est strictement limité à la fourniture de correctifs de sécurité "critiques" et "importants" pour les vulnérabilités découvertes après la date de fin de support. Les vulnérabilités classées comme "modérées" ou "faibles" peuvent ne pas être traitées, ce qui signifie que seule une couverture partielle est fournie. Aucune mise à jour supplémentaire, telle que de nouvelles fonctionnalités, des améliorations ou des corrections de bogues non liés à la sécurité, n'est fournie, et le système d'exploitation reste fonctionnellement inchangé en dehors des correctifs de sécurité spécifiés. L'ESU ne maintient pas un état de fonctionnement normal, car l'assistance technique générale est exclue. Microsoft n'apportera son aide que pour l'activation des licences, l'installation de l'ESU et la résolution des problèmes directement causés par ces mises à jour. Toute autre assistance informatique, allant des questions d'utilisation et de compatibilité matérielle ou logicielle aux problèmes de performance, doit être gérée en interne ou par des fournisseurs tiers. Les organisations réglementées doivent évaluer si Windows 10 ESU est conforme aux réglementations qui les régissent. De nombreux cadres réglementaires comportent des exigences et des définitions explicites concernant les logiciels en fin de vie (EOL), et la non-conformité peut avoir un impact financier supplémentaire.

Prise en charge de Microsoft 365 sur Windows 10 Le 24 avril 2025, Microsoft a confirmé que les applications Microsoft 365 sur Windows 10 continueront à recevoir des mises à jour de sécurité "critiques" et "importantes" jusqu'au 10 octobre 2028 et des mises à jour de fonctionnalités jusqu'en octobre 2026. L'assistance pour ces applications sera limitée, et tout problème affectant uniquement Windows 10 pourra donner lieu à une recommandation de migration vers Windows 11 pour une compatibilité totale et une assistance continue. La prise en charge des applications tierces sur Windows 10 ESU variera selon l'éditeur, mais il est prévu que cette prise en charge se termine le 14 octobre 2025. Les organisations qui prévoient d'exécuter des applications critiques sur Windows 10 ESU doivent s'assurer auprès du fournisseur qu'elles seront prises en charge avant de s'engager dans l'achat.

Le prix de l'ESU double chaque année Les licences ESU de Microsoft pour Windows 10 sont structurées de manière à encourager la migration vers Windows 11 ou les environnements virtuels Azure en doublant les prix chaque année pour tous les segments de clientèle. Les licences ESU étant cumulatives, les abonnés de la deuxième année doivent acheter les licences de la première et de la deuxième année, et les abonnés de la troisième année doivent couvrir les trois années. Les établissements d'enseignement bénéficient d'une réduction significative par rapport aux entreprises commerciales. Les clients commerciaux qui gèrent les appareils Windows 10 via Microsoft Intune bénéficient d'une réduction de 25 %, ce qui ramène les frais ESU de la première année à 45 $ par appareil. Ce modèle de coûts croissants renforce la position de Microsoft selon laquelle l'ESU est une solution à court terme et souligne la nécessité de donner la priorité au déploiement de Windows 11. L'ESU est disponible gratuitement pour les machines virtuelles Azure et les PC cloud Windows 365. L'ESU est également fourni pendant trois ans sans frais supplémentaires pour les machines virtuelles Windows 10 fonctionnant dans plusieurs services Azure, tels que : Windows 365

Bureau virtuel Azure

Machines virtuelles Azure

Hôte dédié Azure

Solution Azure VMware

Clusters Cloud Nutanix sur Azure

Azure Local (Azure Local est le nouveau nom d'Azure Stack HCI)

Hub de la pile Azure

Azure Stack Edge Les terminaux physiques Windows 10 qui se connectent aux PC virtuels en mode Cloud de Windows 365 - par exemple, un ordinateur portable Windows 10 utilisé pour accéder à Windows 365 - ont également droit à l'ESU pour une durée maximale de trois ans avec un abonnement Windows 365 actif. L'exécution de Windows 10 dans Azure ne change rien à l'absence de support technique.