Comparaison entre Azure Virtual Desktop et le DaaS de Citrix

Les administrateurs IT peuvent utiliser des technologies telles qu'Azure Virtual Desktop ou Citrix DaaS pour virtualiser leurs applications et postes de travail, mais décider quelle plateforme déployer peut s'avérer être une décision difficile.

Azure Virtual Desktop (AVD) et Citrix DaaS peuvent accomplir de nombreuses tâches similaires, mais bien sûr, il existe des caractéristiques distinctes qui pourraient faire pencher les organisations vers l'une ou l'autre, voire les inciter à utiliser les deux.

Avant de comparer ces deux plateformes de virtualisation, il est important de souligner que Citrix et Microsoft ne sont pas des concurrents dans le sens habituel du terme. Ils proposent des offres similaires, mais Citrix est un partenaire Microsoft pour AVD et utilise Microsoft Azure pour sa plateforme Citrix Cloud.

À bien des égards, AVD ressemble à la version moderne du cloud Azure de ce qui était auparavant Remote Desktop Protocol (RDP) et Terminal Server. La gestion d'AVD se fait entièrement au sein de la plateforme Azure et du gestionnaire de ressources Azure.

Azure Virtual Desktop est le service de distribution de postes de travail et d'applications de Microsoft. Il est entièrement construit sur Azure , et l'infrastructure back-end est fournie sous forme de service par Microsoft. Comme AVD fonctionne sur Azure, il n'est pas possible de l'exécuter sur un autre fournisseur de cloud ou un centre de calcul interne, à l'exception d'Azure Stack.

Citrix DaaS, qui signifie « Desktop as a Service », est l'évolution de Citrix Virtual Apps and Desktops. C'est la suite de virtualisation des applications et des postes de travail de Citrix. Citrix fournit l'infrastructure back-end — base de données, serveur de licences, storefront, contrôleur de livraison, NetScaler — sous forme de service dans la version cloud. L'autre forme est la version sur site, qui permet aux clients de créer et de gérer leur propre infrastructure back-end. Citrix n'a pas de limitation quant à la plateforme sur laquelle il fonctionne. Cela peut être Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, une plateforme locale ou une autre option.

Comparaison entre Azure Virtual Desktop et Citrix

Microsoft Azure Virtual Desktop et Citrix DaaS ont de nombreuses fonctionnalités qui se chevauchent, mais comme mentionné, AVD ne peut être utilisé que sur Microsoft Azure Cloud. En revanche, Citrix prend en charge de nombreux types de cloud public, privé et implémentations sur site.

Si ce seul facteur ne détermine pas le choix entre les deux plateformes, les entreprises doivent examiner les fonctionnalités pour orienter le processus de décision.

Intégration

Azure Virtual Desktop est complètement intégré à Microsoft Azure et utilise pleinement le gestionnaire de ressources Microsoft Azure (ARM). Avec AVD, les clients peuvent utiliser des modèles ARM, l'API Azure et de nombreuses autres fonctionnalités pour gérer et déployer un environnement AVD.

En outre, la plateforme AVD prend en charge de nombreux partenaires, y compris Citrix, qui peuvent l'utiliser pour créer leurs propres produits et environnements de gestion. Par exemple, Nerdio a créé une suite d'améliorations et d'environnements de gestion AVD qui étendent les capacités d'un déploiement AVD.

Citrix DaaS est un produit à part entière avec son propre environnement de gestion pour le cloud. Il s'agit de l'environnement citrix.cloud.com — sur site, c'est l'environnement propre à l'organisation avec des contrôleurs de livraison et Citrix Studio. Citrix dispose également de partenaires pouvant s'intégrer à la plateforme. Par exemple, Microsoft Entra ID est entièrement pris en charge sur Citrix Cloud et Citrix sur site, ou Netscaler.

Citrix Cloud dispose de certaines fonctionnalités disponibles via son API. Presque toutes les fonctionnalités de Citrix DaaS sont accessibles avec PowerShell pour automatiser le déploiement de l'environnement.

Licences

En ce qui concerne les licences, il existe une énorme différence entre les produits. Microsoft Azure Virtual Desktop nécessite l'une des licences suivantes :

Microsoft 365 E3 ou E5.

Microsoft 365 A3, A5 ou Student Use Benefits.

Microsoft 365 F3.

Microsoft 365 Business Premium.

Windows 11 ou Windows 10 Enterprise, E3 ou E5.

Windows 11 ou Windows 10 Éducation, A3 ou A5.

Windows 11 ou Windows 10 VDA par utilisateur.

Cela signifie que si les clients sont déjà dans l'écosystème Microsoft, il y a de fortes chances qu'ils soient déjà éligibles pour utiliser Microsoft Azure Virtual Desktop. Comme AVD fonctionne sur Azure, les clients doivent payer Microsoft pour la consommation Azure de l'environnement.

Avec Citrix DaaS, c'est différent car il peut fonctionner sur n'importe quelle plateforme, même sur site. En tant que tel, il n'y a pas de consommation, donc Citrix ne vend que des licences nominatives ou simultanées. Plusieurs versions de licences Citrix DaaS et Citrix DaaS cloud ont également tendance à changer de nom et de prix fréquemment. Ces licences sont souvent vendues via un partenaire d'implémentation.

Flexibilité

Citrix DaaS et AVD sont tous deux très flexibles mais de différentes manières. Citrix permet aux clients de placer leurs serveurs et utilisateurs dans presque n'importe quel cloud public, cloud privé ou environnement sur site. Cela donne aux environnements Citrix un niveau élevé de flexibilité quant à l'emplacement des utilisateurs. Cela permet également aux clients de faire évoluer une organisation sur plusieurs plateformes. Les clients peuvent automatiser le déploiement de leur image Citrix, et en un clic, ils peuvent déployer de nouvelles machines sur site ou dans le cloud. Cela leur permet de s'étendre ou de migrer facilement.

Microsoft Azure Virtual Desktop est flexible d'une manière différente puisqu'il ne prend en charge que le déploiement sur le cloud Azure. Mais il est exceptionnellement flexible en termes de montée en charge car il utilise la puissance du cloud de Microsoft. Par exemple, si un client a besoin de quatre machines AVD maintenant et de 400 dans une heure, cela ne pose aucun problème sur Azure. Cela rend également le déploiement très flexible en termes de coût.

Un autre avantage de flexibilité pour AVD est l'utilisation de différents systèmes d'exploitation. Avec AVD, il est possible d'utiliser Windows 10 et 11 en mode multi-utilisateur. Cela signifie que les départements IT bénéficient de tous les avantages d'une plateforme multi-utilisateurs Remote Desktop Services, mais sur un OS grand public plutôt que sur un OS serveur. Cela signifie une meilleure intégration avec Office 365 et Teams dans une interface graphique plus conviviale.

Gestion des images

Citrix DaaS prend en charge deux types de gestion des images : Machine Creation Service, qui est destiné aux images basées sur le stockage, et Provisioning Services, qui est destiné aux images basées sur le réseau. La gestion des images Citrix est extrêmement performante dans les environnements non persistants et la création rapide de machines à partir d'une image.

La gestion des images de Microsoft AVD est plus basique que celle de Citrix. Il est possible de créer plusieurs machines à partir d'une image, mais celles-ci ne seront pas non persistantes. Il existe une option pour créer des machines non persistantes avec des disques OS éphémères, mais cela ne fournit pas le même niveau de facilité d'utilisation que la gestion des images Citrix. Avec des réinitialisations automatiques après chaque démarrage pour les bureaux virtuels Microsoft Azure, il existe des intégrations supplémentaires avec, par exemple, Nerdio pour fournir un meilleur moyen de gérer les images.

Gestion des profils

Citrix DaaS et Microsoft Azure Virtual Desktop prennent en charge FSLogix, et c'est l'une des meilleures options que les clients trouveront pour la gestion des profils. Il s'agit d'un produit prêt à l'emploi qui fonctionne bien.

Cependant, Citrix dispose d'une solution de profil appelée Citrix User Profile Manager. Citrix UPM offre des fonctionnalités supplémentaires que FSLogix ne propose pas, telles que l'itinérance des applications Universal Windows Platform. Citrix UPM peut également être combiné avec FSLogix pour utiliser le meilleur des deux mondes et disposer du plus grand nombre d'options possibles.

Surveillance et gestion des utilisateurs

Citrix brille dans le domaine de la surveillance et de la gestion des utilisateurs. Citrix DaaS est livré avec Director, un puissant outil de surveillance en temps réel qui permet à un employé du service d'assistance d'aider directement un utilisateur final en cas de problèmes d'application, de réseau ou de connexion. Citrix fournit gratuitement avec DaaS Workspace Environment Manager pour la gestion des utilisateurs. Avec WEM, le service informatique peut gérer le menu de démarrage, le bureau, l'explorateur, les imprimantes, le mappage des lecteurs et d'autres composants essentiels pour l'utilisateur final.

Microsoft AVD ne fournit pas d'outil de gestion des utilisateurs analogue à WEM, à l'exception de l'utilisation des stratégies de groupe Microsoft standard. Les administrateurs peuvent surveiller les utilisateurs à l'aide d'un classeur Azure, qui offre certaines capacités de surveillance, mais qui est très basique. Il est également impossible d'influencer directement une session utilisateur dans le classeur, ce qui complique un peu les processus de support.

Expérience utilisateur

Citrix utilise son propre protocole HDX pour se connecter au serveur Citrix, ce qui offre plus de flexibilité et une meilleure expérience utilisateur sur les mauvaises connexions réseau. Azure Virtual Desktop dispose de centres de calcul dans le monde entier, ce qui permet aux administrateurs informatiques de créer des serveurs AVD à proximité des utilisateurs finaux et d'améliorer l'expérience utilisateur, en particulier pour les organisations ayant des bases d'utilisateurs dans le monde entier. Bien entendu, les clients peuvent également utiliser Citrix Cloud et Azure Cloud pour connecter étroitement les utilisateurs finaux via HDX, offrant ainsi le meilleur des deux mondes.

Avec une bonne connexion à Internet, l'expérience de l'utilisateur final, une fois connecté, devrait être la même pour AVD et Citrix DaaS. À l'exception de l'expérience du système d'exploitation, où AVD offre une expérience multi-utilisateurs dans Windows 10 et 11, cela n'est possible qu'avec Windows 2019 ou 2022 avec Citrix.