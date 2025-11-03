Confluent vend un cloud privé qui n’en est pas encore un

Confluent a mis un pied dans le domaine de l’IA agentique. Mais il a aussi présenté, et c’est sans doute plus important pour les clients, Confluent Private Cloud.

Certains des grands clients de l’éditeur ont entamé une migration vers le cloud. Ils cherchaient à éviter les goulets d’étranglement causés par les déploiements on premise. Même avec la licence Confluent, Apache Kafka demeure une technologie complexe.

L’éditeur entend les atténuer avec cette édition Private Cloud. Une solution qui permettrait d’abaisser les coûts d’opération liés à Kafka de moitié.

Cloud hybride oui, privé pas encore Au centre de la solution, une passerelle, un proxy pour se connecter aux applications orientées événements. Elle doit ingérer des données et de les envoyer vers des brokers. Cette passerelle/proxy/routeur doit simplifier le transit des données en quasi temps réel de manière bidirectionnelle entre les clients et les brokers Kafka. Les clients se connectent à des points de terminaison nommés « Routes ». Ceux-là sont sous le joug d’un contrôleur pour les envoyer vers des domaines, c’est-à-dire des représentations logiques des clusters Kafka. Il n’est plus nécessaire de connecter chaque client aux points de terminaison des brokers. Cette passerelle existait déjà pour simplifier l’ajout de nouvelles applications et la migration de l’existant vers le cloud. Elle doit aussi permettre de gérer la reprise après sinistre. Private Cloud ajoute ce que Confluent appelle de la « réplication intelligente ». Il était déjà possible d’extraire (pull) les données depuis les brokers. Un mode « push » existe désormais, ce qui réduirait la consommation de cycle CPU. La réplication est dite intelligente, car un algorithme permet de décider de manière dynamique d’enclencher le mode « pull » ou « push » en fonction des performances, et de la stratégie de reprise après désastre. Et de promettre que son système demeure performant même au-delà de 90 000 partitions sur un seul cluster. Le troisième pied de la table Confluent Private Cloud n’est autre qu’Unified Stream Manager (USM). Cette interface doit permettre de gérer depuis une seule interface les déploiements sur site et dans le cloud, dans une approche hybride. Cette extension de Private Cloud ne s’appuie que sur les métadonnées des clusters Kafka déployées sur site, mais permet de gérer les schémas, le lineage des données et la santé des systèmes. Mais il manque le quatrième pied de la table. Pour l’instant, la solution est au mieux un service de cloud hybride, au « pire », une solution de migration vers le cloud public.