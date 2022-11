Comment Michelin a migré sa plateforme Kafka vers le cloud

Cela fait maintenant 133 ans que Michelin conçoit des pneus. Le fabricant chausse aussi bien les voitures familiales que les hyper-cars dépassant les 1 000 chevaux. Il adapte ses pneumatiques à tous types de véhicules, qu’ils soient thermiques ou électriques.

Et comme le monde de l’automobile change, celui du pneu aussi. Outre des concurrents historiques comme Bridgestone, Goodyear, ou Continental, le leader Michelin voit la compétition évoluer en Chine – le groupe China National Chemical Corp a racheté Pirelli en 2015 – et en Inde.

Ce paysage concurrentiel en cours d’évolution pousse le fabricant à s’adapter. Une adaptation qui passe par la transformation de son SI. Et la DSI de Michelin est persuadée qu’une architecture orientée événements peut lui permettre de garder son avance.

« Nous avons une conviction : le passage au temps réel sera clé vis-à-vis de nos concurrents », déclare Damien Fayet, Squad Leader Integration chez Michelin.

Damien Fayet fait partie d’une équipe en charge des plateformes d’intégration mutualisées au sein du domaine IT4T, une unité IT centrale au sein du groupe. Celle-ci accueille cinq experts d’Apache Kafka, le fameux système de messagerie open source de type Pub/Sub. Cette équipe intervient sur différents projets pour les DSI au service des métiers.

« Michelin mène de grands projets IT consacrés à la prise de commande et à la digitalisation de ses usines », poursuit Damien Fayet. « Ces projets nous amène de nombreux cas d’usage autour de Kafka ».

« Concernant la prise de commandes de nos usines jusqu’à nos entrepôts, nous avons un gros projet fondé sur Kafka Streams avec des notions de transactions et « d’exactly once ». Il concerne environ un millier de microservices », explique le Squad Leader Integration.

Une seule équipe était responsable de la gestion des clusters et l’équipe centrale avait peur qu’elle devienne « un goulet d’étranglement » pour l’arrivée des nouvelles équipes et projets.

« Avions-nous la capacité d’accueillir de plus en plus de projets Kafka au niveau de nos data centers ? Au moment de se poser la question, nous étions à court de place », ajoute Guillaume Dury, Product Owner chez Michelin.

« Est-ce que Michelin a vocation à gérer de l’infrastructure Kafka ? La réponse était clairement non, d’autant plus que la popularité de Kafka grandissait en interne ».

Ces déploiements Kafka ont débuté sur une infrastructure on-premise. « Nous avons débuté par un petit cluster, puis les clusters se sont additionnés au fur et à mesure que les projets se sont accumulés », se rappelle Damien Fayet. Rapidement, plus de 35 projets ont vu le jour sur une seule plateforme Kafka sur site. Certains de ceux-là desservaient des applications critiques.

Etablir les itinéraires de migration les plus courts…

Une fois cette décision prise, les experts de la technologie ont ainsi mis en place un chemin de migration prenant en compte l’ensemble des particularités des déploiements existants.

« Il nous fallait observer chaque projet au cas par cas », informe Guillaume Dury.

Dès le mois d’octobre 2020, les experts chez Michelin se sont posé un bon nombre de questions pour déterminer les protocoles de migration.

« Est-ce que l’application a besoin d’un historique ? Quel type de données est traité ? Transactionnel ? Référentiel ? Quel est le contexte applicatif, comment interagissent les producteurs et les consommateurs de données ? », liste le product owner.

Ensuite, les experts ont bâti un chemin de migration théorique. Par exemple, pour les référentiels de données, il a été décidé de répliquer les producteurs de ces données dans le cloud. « Cela devait permettre aux consommateurs hébergés dans le cloud de tirer plus facilement des flux de données », avance Guillaume Dury.

Une fois que les producteurs ne poussaient plus de données depuis l’infrastructure on-prem, ceux hébergés dans le cloud devaient prendre le relais. « Il n’y avait plus qu’à décommissionner les producteurs sur site et à ne conserver que les données référentielles dans le cloud. C’est le chemin de migration facile », présente le product owner.

De manière générale, les équipes de Michelin ont tenté d’emprunter le chemin de migration le plus court pour chaque cas d’usage. Durant cette période, l’architecture Kafka était donc hybride. Les services Kafka devaient être répartis entre l’infrastructure sur site et celle dans le cloud, et se retrouveraient parfois déployés sur les deux. « Cela amenait une certaine complexité en matière de gestion du réseau et du support applicatif », constate Guillaume Dury. Il y avait également un facteur financier à surveiller : « nous avions prévu notre migration sans renouvellement de nos licences [Confluent] sur site ».