En rachetant Fermyon, Akamai combine serverless et Edge computing

Hier, le spécialiste de la cybersécurité et le fournisseur d’un réseau de diffusion de contenu (CDN) a annoncé l’acquisition Fermyon pour un montant inconnu. Le fournisseur précise dans un communiqué qu’il « n’anticipe pas d’impact matériel » sur ses prévisions financières. En clair, le rachat n’est pas substantiel.

Inconnu du plus grand nombre, Fermyon est un contributeur actif du projet WebAssembly (Wasm pour les intimes). Ce standard du W3C est un format d’instruction binaire pour de petites machines virtuelles exécutées au sein d’un navigateur Web installé sur une machine locale. Il s’agit, à l’origine, d’exécuter de petites applications côté client.

Fermyon et Akamai étaient déjà des partenaires Il y a six ans, le projet a été étendu au serveur à travers son extension WASI (WebAssembly System Interface). Fermyon a donné le projet open source Spin à la Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Spin est un framework pour l’éxécution de microservices pilotés par des événements avec des composants Wasm. Il sert à déployer des applications serverless. Il a également confié SpinKube, un projet open source permettant de porter des charges de travail Wasm sur Kubernetes. Il a été codéveloppé avec SUSE, Microsoft et Liquid Reply. Depuis 2021, ils sont à la base de ses services FaaS (Function as a Service), Wasm Functions et Fermyon Cloud. Pour rappel, les services FaaS favorisent un modèle économique permettant de facturer principalement l’exécution de fonctions applicatives, seulement quand elles sont nécessaires. Ces moyens d’exécuter des petites applications partiellement découplées ont convaincu les investisseurs. En 2022, l’éditeur a levé 20 millions de dollars en série A. La relation entre Fermyon et Akamai n’est pas nouvelle. De fait, les Wasm Functions de l’éditeur sont déployés depuis mars 2025 sur Akamai Cloud, la plateforme IaaS et PaaS du fournisseur. Elle a été bâtie sur les fondations de Linode, un éditeur de systèmes de bases de données managées acquis en 2022. Pour le déport des charges de travail sur des points de présence « Edge », Fermyon a jugé qu’elle avait besoin d’un partenaire, plutôt que de développer son propre CDN. Ce dernier est désormais son propriétaire.

Généraliser le déploiement des Wasm Functions « Les capacités FaaS de Fermyon, associées au Cloud d’Akamai, permettront aux développeurs d’innover encore plus facilement et d’exécuter un code léger en périphérie », avance Adam Karon, directeur d’exploitation et directeur général du groupe de technologie du Cloud d’Akamai Technologies, dans un communiqué de presse. Selon Fermyon, le service de conteneur managé lancé par Akamai devrait pouvoir lancer des fonctions Wasm sur les plus 4 000 points de présence de son CDN. Des clients issus des secteurs du e-commerce, de la diffusion de média, ou encore des startups IA les utiliseraient déjà. Par ailleurs, Akamai prévoit d’intégrer ces fonctions « Edge » avec ses produits de cybersécurité. Il ne précise pas comment, mais il s’agit de « construire, déployer et sécuriser des applications à l’Edge » (au niveau des points de présence locaux de son CDN), plus performantes que dans le cloud, et pour moins cher. Ici, Akamai entend ici proposer une alternative à Lambda d’AWS, Azure Functions ou Fonctions Cloud Run de Google Cloud, mais également à Cloudflare Workers qui permet lui aussi de prendre en charge des fonctions Wasm et WASI. D’ailleurs, avec Spin, Fermyon dit s’appuyer sur la compilation ahead of time pour baisser le temps de démarrage des fonctions à 52 ms, contre 250 ms pour AWS Lambda. Des chiffres à prendre avec des pincettes. La même technologie pourra être intégré à Akamai Inference Cloud, une plateforme d’exécution de grands modèles de langage et des applications GenAI bâties à l’aide de GPU Nvidia et des microservices Nvidia NIM.