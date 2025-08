Edge computing : les quatre configurations possibles

L’informatique de périphérie, ou Edge computing, est une informatique sur site que l’on qualifie de « edge » (à la bordure), dans un contexte où il est souhaitable de marquer la différence avec le cloud. Ainsi, une machine Edge est comme une ressource d’infrastructure cloud, dans le sens où l’on peut distribuer vers elle une tâche à accomplir, sauf que cette ressource est située sur un site de production, physiquement en dehors du cloud.

Toujours dans le contexte du cloud, cette ressource est plébiscitée comme une extension externe qui serait plus avantageuse en matière de performances, de sécurité et de coûts pour une tâche donnée.

Les individus qui parlent d’informatique en Edge sont les utilisateurs du cloud qui, dans un contexte particulier, veulent pousser certaines de leurs charges de travail au plus près de la production sur site. On ne parle pas d’informatique en Edge dans le cadre d’une informatique qui a toujours fonctionné sur site sans interconnexion avec le cloud.

Un modèle CDN en périphérie est facile à mettre en œuvre en raison de la variété des fournisseurs CDN qui proposent de répliquer les données sur des serveurs éparpillés dans le monde entier. L’inconvénient majeur, cependant, est que les CDN ne peuvent généralement que mettre en cache les données au lieu de les traiter, de sorte qu’ils ne sont pas idéaux pour héberger des applications géographiquement plus proches des utilisateurs finaux.

Dans le modèle de l’extension du cloud dans un datacenter de proximité, les appareils finaux ne sont plus un facteur majeur dans l’élaboration de l’architecture, puisque les entreprises ne déchargent pas le stockage ou le traitement des données du cloud central vers les appareils des utilisateurs finaux. Au lieu de cela, elles déchargent les données vers des serveurs qui fonctionnent à la périphérie du cloud. Ces serveurs se trouvent généralement dans un centre de données plus proche des utilisateurs finaux que le cloud central.

En outre, l’utilisation d’un modèle basé sur des appareils finaux peut s’avérer difficile pour les entreprises qui dépendent de nombreux types d’appareils et de systèmes d’exploitation périphériques, dont les capacités et les configurations peuvent varier.

Chaque type de modèle de périphérie présente des avantages et des inconvénients. Par exemple, le modèle des appareils finaux fonctionne bien si les appareils clients sont capables de gérer cette charge de traitement de manière uniforme. Les PC ou les ordinateurs portables standard sont équipés pour cela, mais les capteurs IoT de faible puissance peuvent ne pas disposer des ressources de calcul et de stockage nécessaires pour traiter efficacement les données.

Exécuter une application cloud sur une machine Edge réduit la latence du réseau, diminue l’exposition des données aux risques de sécurité du réseau et, dans certains cas, réduit les coûts en déchargeant le traitement sur les appareils des utilisateurs finaux.

Une machine Edge traite les données au niveau ou à proximité des équipements qui génèrent et consomment des données. En clair, il s’agira d’un ordinateur qui exécute une application (généralement conçue pour le cloud) de traitement pour les PC des utilisateurs, leurs téléphones mobiles ou des objets connectés (IoT).

Parmi les bons exemples d’informatique de périphérie, on peut citer les cas suivants :

Les limites de l’informatique en Edge

Les administrateurs doivent évaluer l’efficacité de la prise en charge d’un modèle Edge avant de déplacer une charge de travail cloud au plus proche d’un site de production. Ces limites pourraient pousser les équipes à revenir à une architecture cloud traditionnelle, ce qui entraînerait une perte de temps et de ressources.

La sécurité en dehors du cloud. L’informatique Edge réduit certains risques de sécurité en minimisant le temps de transit des données, mais elle introduit également des enjeux plus complexes.

Les entreprises ne peuvent pas garantir la sécurité des données qu’elles stockent ou traitent sur des appareils d’utilisateurs finaux qu’elles ne contrôlent pas. Les attaquants peuvent exploiter toutes les vulnérabilités de ces appareils. Même dans le cas d’un modèle de cloud étendu dans un datacenter de proximité, où les entreprises conservent le contrôle de l’infrastructure Edge, le fait d’avoir plus d’infrastructures à gérer augmente la surface d’attaque.

Il est généralement plus facile de sécuriser des données en transit sur un réseau – où elles peuvent être chiffrées – que de sécuriser des données en cours de traitement sur un appareil. N’importe quelle faille de sécurité sur l’appareil pourrait exposer ces données. C’est pourquoi les inconvénients de l’informatique de périphérie en matière de sécurité pourraient l’emporter sur ses avantages.

L’informatique en Edge n’est donc pas idéale pour les charges de travail présentant des exigences élevées en matière de sécurité. Un modèle standard d’informatique en cloud, avec ses serveurs centralisés, pourrait être moins risqué pour les données sensibles ou les charges de travail soumises à des exigences de conformité particulières.

Une différence de latence en dizaines de millisecondes. L’informatique Edge améliore les performances et la réactivité des applications, car les données n’ont pas à faire d’aller-retour entre les centres de données et les clouds. Il s’agit d’un avantage clé pour les charges de travail qui nécessitent des flux de communication instantanés ou en temps réel.

Les fournisseurs de cloud continuent d’ajouter des centres de données, mais leurs installations massives sont souvent situées dans des endroits éloignés des grands centres de population. La latence est souvent un problème lorsque les charges de travail se trouvent dans des centres de données traditionnels.

Cela dit, toutes les charges de travail ne nécessitent pas une latence ultra-faible, et les avantages en matière de latence offerts par les architectures périphériques peuvent ne pas être intéressants pour toutes les charges de travail. Par rapport à une architecture en cloud traditionnelle, un réseau local n’améliore la réactivité des communications que de quelques dizaines de millisecondes.

Pour les cas d’utilisation standard, comme l’hébergement de sites web, il est peu probable que cette différence soit perceptible par les utilisateurs. Elle n’est importante que pour les cas d’utilisation qui requièrent des performances en temps réel, comme les véhicules à conduite autonome ou les dispositifs qui contrôlent les machines dans une usine.

Il convient de s’assurer que les améliorations de latence apportées par la périphérie sont nécessaires et que leurs avantages l’emportent sur des facteurs tels que le coût supplémentaire et la charge de gestion liés à l’utilisation d’une architecture de périphérie.

La quantité des données. Les entreprises doivent tenir compte de la quantité de données que leurs charges de travail vont traiter et de la capacité de leur infrastructure à les traiter efficacement.

Les charges de travail qui génèrent de gros volumes de data ont besoin d’une infrastructure étendue pour analyser et stocker ces données. Pour traiter celles-ci, un centre de données en cloud public sera probablement moins cher et, du point de vue de la gestion, plus facile à utiliser qu’une architecture périphérique.