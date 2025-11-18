Panne Cloudflare : l’explication de ses causes et de ses remèdes

« Ce n’était pas une cyberattaque. » Telle est la conclusion que le directeur technique de Cloudflare a fini par tirer sur X en fin d’après-midi ce mardi 18 novembre, à propos de la panne géante de ses dispositifs de cache qui ont mis hors ligne 20% des principaux services web sur Internet. Au cours de la nuit suivante, le fournisseur a fini par livrer une explication détaillée de l’incident dans un billet de blog signé de son PDG, Matthew Prince.

La raison était une simple erreur humaine dont les effets se sont répandus comme une traînée de poudre sur tous les serveurs proxys de CloudFlare dans le monde.

Le contexte technique Ces serveurs proxys forment un réseau CDN (Content Delivery Network). Ce sont des machines installées dans des datacenters de proximité qui répliquent les contenus les plus demandés des grands services sur Internet. Ainsi, ces contenus sont présentés plus rapidement aux utilisateurs que s’ils avaient dû parcourir des centaines de kilomètres de fibres jusqu’aux services d’origine. Lorsque les contenus répliqués ne suffisent pas, les serveurs proxys retransmettent la requête de l’utilisateur vers le service d’origine. Cela dit, le CDN de CloudFlare a une dimension de cybersécurité. Il protège les services web d’origine contre les cyberattaques par déni de service (DDoS), en faisant office d’antichambre pour les requêtes qui leur sont destinées. Cette antichambre est même particulièrement pointue, car elle est capable d’identifier une variété toujours plus grande de requêtes automatisées. Celles-ci ne sont pas nécessairement malveillantes. Certaines sont des sondes – des bots – envoyées par des moteurs de recherche Internet pour indexer les contenus des services web. Chaque cas est traité par un jeu de règles. Ce jeu de règles est un fichier qui est mis à jour toutes les cinq minutes depuis le datacenter principal de Cloudflare aux USA et qui est distribué dans la foulée à tous ses serveurs proxys dans le monde.

La panne La panne des serveurs proxys de CloudFlare reposait sur la distribution de versions corrompues de ce fichier de règles. La corruption était en l’occurrence que le fichier avait - juste - une taille deux fois trop importante. Cette simple anomalie a suffi pour rendre les proxys inopérants, ceux-ci se bloquant sur l’affichage d’un message d’erreur, visible dans le navigateur de chaque utilisateur. Dans le jargon de Cloudflare, il s’agit d’une erreur HTTP 5xx. Ce blocage ne dure normalement que le temps de recevoir une nouvelle version corrigée du fichier de règles. Hélas, les ingénieurs de Cloudflare mettront près de trois heures à identifier la source du problème et à comprendre qu’il suffisait de réparer la manière dont était généré ledit fichier. « Nous avions initialement pensé qu’il s’agissait d’une cyberattaque de type DDoS de très grande envergure », s’excuse le fournisseur dans son billet de blog. La panne a commencé à 11h20 UTC (12h20 en France), sa cause a été résolue à 14h30 UTC (15h30) et il faudra encore attendre jusqu’à 17h06 UTC (18h06) pour que 100% des proxys Cloudflare se remettent à fonctionner normalement.

L’origine du problème À l’origine du problème, il y a la volonté de Cloudflare d’améliorer la sécurité sur son cluster de serveurs qui centralise les données nécessaires à la génération automatique du fichier distribué. Ce cluster ne sert pas qu’à cela. Il contient plusieurs bases de données ClickHouse, elles-mêmes fragmentées en plusieurs tableaux de données. Le fichier à distribuer aux proxys est constitué d’un amalgame de données issues de différents tableaux, tous gérés par une base de données appelée r0. Jusque-là, les différentes applications de Cloudflare utilisaient toutes le même compte utilisateur pour interroger toutes les bases et tous leurs tableaux sous-jacents. En l’occurrence, ce compte ne donnait accès qu’à une base de données générale appelée default et celle-ci pointait, entre autres, vers les données contenues dans r0. Mais, ce mardi 18 novembre, à 11h05 UTC, Cloudflare a décidé d’attribuer un compte utilisateur différent à chaque application. Celle qui génère le fichier de règles accéderait désormais directement à la base r0 sans devoir passer par la base default. « L’enjeu était d’éviter qu’une mauvaise requête d’une application affecte les autres applications », se justifie le fournisseur dans son billet de blog. Sauf que la requête habituelle de génération du fichier de règles n’a pas été modifiée pour tirer explicitement ses informations de r0. Résultat, son exécution a généré un fichier avec les données issues de r0 et les données portant le même nom dans la base default. D’où un fichier deux fois trop grand, qui contient toutes les règles en double. Lorsque le fichier arrive ensuite sur un serveur proxy, celui-ci le met dans une zone proprement délimitée de sa mémoire. « Cette précaution sert à éviter le risque qu’un module occupe par erreur trop de RAM sur le proxy. Accessoirement, préallouer une zone mémoire à une tâche est généralement une bonne idée pour optimiser les performances », s’excuse encode le fournisseur dans son billet de blog. Comme le fichier en surpoids ne rentre pas dans le carcan prévu par le système d’exploitation du Proxy, ce dernier génère une alerte, laquelle bloque l’exécution du code censé exécuter les règles. Ce blocage est identifié comme une anomalie dans la pile logicielle et, en attendant qu’elle disparaisse, le serveur de gestion des requêtes produit un message d’erreur HTTP 5xx dans la fenêtre du navigateur de l’utilisateur, en lieu et place du service auquel il voulait accéder.