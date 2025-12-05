Des jumeaux numériques pour modéliser l’impact des aménagement en Île-de-France

Des jumeaux numériques pour des aménagements publics plus durables ? C’est ce sur quoi vont se pencher les lauréats d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par la région Île-de-France en 2024 (« Question d’Intérêt Majeur Transitions »), regroupés dans un consortium.

SystemX (Institut de Recherche Technologique dédié à l’ingénierie numérique), le Laboratoire Génie Industriel de Centrale Supélec (expert en éco-conception et en systèmes complexes), le Laboratoire Universitaire de Recherche en Production Automatisée (expert en digital twins) et le laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement développeront ensemble ces outils de simulation.

Les jumeaux seront alimentés par des données nationales ouvertes (cadastre, réseau géothermique, ensoleillement, nappes phréatiques, etc.) ainsi que par des études scientifiques.

Les « digital twins » devront modéliser différents scénarios de transition, simuler leurs impacts environnementaux et permettre de mieux visualiser les alternatives lors de grands travaux (aménagements urbains, nouvelles voies de circulation, etc.)

Un PoC d’ici 3 ans Un premier axe de recherche consistera à élaborer une méthodologie pour évaluer l’influence des projets d’infrastructure sur l’atténuation des îlots de chaleur. L’objectif est d’aboutir à un premier démonstrateur (PoC) d’ici trois ans. Celui-ci s’appuiera en grande partie sur des technologies immersives (réalité augmentée, IHM, etc.). « Les jumeaux numériques vont nous permettre de jouer des scénarios, basés sur des phénomènes existants, pour obtenir des indicateurs qui quantifient l’évolution de l’occupation des sols [et son impact] sur le fonctionnement de ses écosystèmes naturels comme agricoles », anticipe Achraf Kallel, coordinateur du programme Jumeaux Numériques à l’IRT SystemX, chargé du pilotage du consortium.

Renaturation et simulation Le premier cas d’usage concret devrait se pencher sur la renaturation. « La renaturation est le fait de restaurer ou de recréer des espaces naturels dans des zones urbaines ou des zones d’activités industrielles », précise Achraf Kallel. « Le but est de redonner vie à ces espaces pour qu’ils retrouvent des fonctions proches d’un milieu naturel ». Ce type de projets « consiste à enlever un peu de béton ou de l’asphalte et à les remplacer par des surfaces perméables », continue l’expert. Résultat, l’eau peut s’infiltrer et il devient possible de replanter. « [On] réintroduit de la biodiversité en favorisant le retour des animaux et des végétaux adaptés en créant un environnement plus adapté à leurs besoins », résume Achraf Kallel. Un autre cas d’usage avait été initialement envisagé : la rénovation de bâtiments. Mais après une première étude, il s’est avéré que des outils métiers donnaient déjà suffisamment satisfaction. « Il n’y avait pas besoin de rajouter un jumeau numérique », confie, pragmatique, Achraf Kallel.