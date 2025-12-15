Oui, la terminologie est similaire. Non, une attaque par injection de prompt n’est pas une injection SQL, prévient le National Cyber Security Centre (NCSC) britannique.

Ce n’est pas une coquetterie de spécialiste. La confusion expose les systèmes d’information à un risque de compromission, considère l’homologue de l’ANSSI. Et ce mode d’attaque apparu avec ChatGPT pourrait être bien plus complexe à contrecarrer.

Dans leur forme la plus primitive, les attaques par injection de prompt sont des cyberattaques contre de grands modèles de langage (LLM). Les acteurs malveillants profitent de la capacité de ces modèles à répondre à des requêtes en langage naturel et les manipulent pour produire des résultats indésirables. Par exemple, ils orchestrent la fuite de données confidentielles, la création de désinformation, ou potentiellement la création de courriels d’hameçonnage malveillants ou de logiciels malveillants.

Une confusion dangereuse Les attaques par injection SQL, quant à elles, sont une catégorie de vulnérabilité qui permet aux cyberattaquants de perturber les requêtes de base de données d’une application. Leur but est d’insérer leur propre code SQL dans un champ de saisie. Cela leur donne la possibilité d’exécuter des commandes pour, par exemple, voler ou détruire des données, mener des attaques par déni de service (DoS). Et, dans certains cas, permettre l’exécution d’un code arbitraire. Les injections SQL sont comprises de longue date. Elles sont, en principe, simple à parer. La plupart des mesures d’atténuation imposent une séparation entre les instructions et les données sensibles. L’utilisation de requêtes paramétrées en SQL, par exemple, signifie que, quelle que soit l’entrée, le moteur de la base de données ne peut pas l’interpréter comme une instruction. Or un LLM n’a pas cette capacité, signale le NCSC. Les modèles d’IA générative ne sont pas en mesure de distinguer une instruction d’une donnée. « Lorsque vous entrez un prompt dans un LLM, il ne comprend pas le texte de la même manière qu’une personne. Il se contente de prédire l’élément suivant le plus probable à partir du texte à sa disposition », rappelle l’équipe de recherche, dans un billet de blog publié le 8 décembre ; un document rédigé par un certain David C., présenté comme le directeur technique pour la recherche sur les plateformes chez la NCSC. « Comme il n'y a pas de distinction inhérente entre “données” et “instructions”, il est très possible que les attaques par injection de prompt ne puissent jamais être totalement atténuées comme le sont les attaques par injection SQL ». David C.Directeur technique pour la recherche sur les plateformes, National Cyber Security Center « Comme il n’y a pas de distinction inhérente entre “données” et “instructions”, il est très possible que les attaques par injection de prompt ne puissent jamais être totalement atténuées comme le sont les attaques par injection SQL ». L’agence avertit que si l’on ne lutte pas rapidement contre cette idée fausse qui se répand, les organisations risquent d’être victimes d’une violation de données d’une ampleur inégalée. Elle ajoute que de nombreuses tentatives d’atténuation d’injection (pourtant bien intentionnées) ne font en réalité que tenter de superposer les concepts d’instructions et de données sur une technologie qui ne peut pas les différencier.