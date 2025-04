Les API alimentées par l'IA s'avèrent très vulnérables aux attaques

Plus de 150 milliards d'attaques d'interfaces de programmation d'applications (API) ont été observées dans la nature en 2023 et 2024, selon des données publiées cette semaine par Akamai, spécialiste de la sécurité dans le Cloud, la multiplication des API alimentées par l'intelligence artificielle (IA) et les attaques activées par l'IA se combinent pour créer une surface d'attaque en constante expansion.

Dans son dernier rapport State of apps and API security 2025, Akamai a également déclaré avoir observé des volumes de cyberattaques sur le web en hausse d'un tiers au cours de l'année 2024, pour atteindre 311 milliards au total. Une hausse prononcée qui semble être en étroite corrélation avec une expansion de la portée des menaces découlant de l'IA.

« L'IA transforme la sécurité du web et des API, en améliorant la détection des menaces mais aussi en créant de nouveaux défis », estime Rupesh Chokshi, vice-président senior et directeur général du portefeuille de sécurité des applications d'Akamai : « ce rapport est à lire absolument pour comprendre ce qui motive ce changement et comment les défenseurs peuvent garder une longueur d'avance avec les bonnes stratégies d'atténuation ».

Selon Akamai, l'intégration d'outils d'IA aux plates-formes principales par le biais d'API élargit « considérablement » la surface d'attaque, car la grande majorité des API alimentées par l'IA ne sont pas seulement accessibles au public, mais ont tendance à s'appuyer sur des protections inadéquates, manquant par exemple de mécanismes d'authentification. Ce problème est aujourd'hui aggravé par un nombre croissant d'attaques basées sur l'IA.

Pour les utilisateurs finaux, cela signifie que si les équipes de sécurité sont en mesure d'améliorer la sécurité des applications web et des API en renforçant leurs capacités défensives grâce à l'automatisation alimentée par l'IA - par exemple, en aidant à trouver les menaces, à prédire les violations possibles et à réduire les délais de réponse aux incidents - l'IA aide également les attaquants à améliorer l'efficacité de leurs attaques en automatisant le scraping web et en mettant en œuvre des méthodologies d'attaque plus dynamiques.

Pour ce qui est de l'avenir, Akamai estime que même si la gestion des API pilotée par l'IA continuera sans aucun doute à évoluer, les attaques pilotées par l'IA resteront probablement une préoccupation importante, ce qui signifie que les organisations doivent adopter des stratégies de sécurité plus robustes et de défense en profondeur.