Cyberhebdo du 9 janvier 2026 : comme un air de trêve

La semaine écoulée a une nouvelle fois mis en lumière la diversité et la persistance de la menace cyber à l’échelle internationale.

Notre veille a permis d’identifier cinq cyberattaques majeures rapportées dans les médias, touchant des organisations et institutions réparties dans cinq pays : le Royaume-Uni (GBR), les États-Unis (USA), l’Australie (AUS), Taïwan (TWN) et l’Afrique du Sud (ZAF).

Fait notable, l’Australie est le pays le plus représenté cette semaine, avec un cas rapporté. Cette édition du Cyberhebdo revient sur ces incidents, leurs modes opératoires et les conséquences pour les victimes.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

01/01/2026 - Prosura (AUS)

L'assureur Prosura a subi une faille de sécurité, avec des données personnelles compromises en raison d'un accès non autorisé à certaines parties de ses systèmes. Les clients de l'assureur ont reçu des emails d'un « acteur menaçant » qui a exigé que l'entreprise contacte pour résoudre le problème. Prosura a indiqué que les détails de cartes de crédit n'ont pas été compromis et que les polices restent inchangées. (source)

02/01/2026 - Longchen Paper & Packaging Co., Ltd. (TWN)

La société a été victime d'une attaque de ransomware contre son système informatique, mais a pris des mesures pour se défendre et récupérer son système. L'impact actuel est minime et l'entreprise continuera à renforcer la sécurité de son réseau et de ses infrastructures d'information. (source)

03/01/2026 - Constantia Pharmacy (ZAF)

Un hacker a sauvé une pharmacie de Cape Town d'une attaque de ransomware en découvrant un serveur vulnérable et en alertant la société de gestion de la pharmacie, ProPharm, qui a pris des mesures pour sauver les données de la pharmacie. L'attaque a été attribuée au groupe Want_to_cry, qui utilise des attaques de force brute pour compromettre les serveurs avec des mots de passe faibles. La pharmacie a été informée à temps et les données ont été sauvegardées, évitant ainsi une interruption coûteuse due à l'attaque de ransomware. (source)

04/01/2026 - Higham Lane School (GBR)

Une école de Nuneaton a été forcée de fermer en raison d'une attaque cybernétique qui a touché l'ensemble du système informatique de l'école. Les élèves devaient retourner en classe ce jour-là, mais l'école restera fermée jusqu'à ce que la situation soit résolue de manière sûre et contrôlée. L'école s'excuse pour les désagréments causés aux parents et aux tuteurs qui doivent organiser des arrangements de garde d'enfants. (source)

06/01/2026 - Metro Pet/Manheim Pike Veterinary Hospital (USA)

Un hôpital vétérinaire de Lancaster a été victime d'une cyberattaque, ce qui a affecté l'accès aux dossiers médicaux. Les cliniques ne traitent que les cas d'urgence et les rendez-vous déjà prévus. Les changements temporaires seront en vigueur jusqu'à la fin de la semaine. (source)

Revue de presse réalisée en partie avec ChatGPT. Les explications sont à lire ici.