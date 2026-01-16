Cyberhebdo du 16 janvier 2026 : reprise des hostilités

Bienvenue dans ce nouveau numéro du Cyberhebdo, votre rendez-vous hebdomadaire sur l’actualité des cyberattaques à travers le monde.

Au cours de la semaine écoulée, nous avons recensé sept incidents majeurs rapportés dans la presse internationale, touchant des organisations et institutions situées au Brésil, en Allemagne, en France, en Belgique, en Corée du Sud et à Taïwan. La France se distingue cette semaine comme le pays le plus représenté, avec deux cas rapportés sur son territoire.

Cette diversité géographique illustre une fois de plus l’ampleur et la transversalité de la menace cyber, qui ne connaît aucune frontière. Retour sur les faits marquants de la semaine.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

09/01/2026 - Fondation d’État de l’Environnement et des Ressources Hydriques (Femarh) (BRA)

La Fondation d’État de l’Environnement et des Ressources Hydriques brésilienne a été victime d'une cyberattaque, les systèmes numériques ont été touchés, mais des mesures de sécurité ont été prises pour protéger les informations. L'équipe technique a identifié l'attaque et a pris des mesures pour garantir la continuité des services. La fondation a déposé une plainte auprès de la police civile de Roraima. (source)

10/01/2026 - Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd. (TWN)

L'assureur a subi une attaque sur son réseau, mais a réussi à la bloquer grâce à ses mécanismes de défense et d'investigation de cybersécurité, sans impact significatif sur ses finances ou opérations. L'entreprise continuera à surveiller la situation et à renforcer la gestion de son réseau et de ses infrastructures d'information. L'attaque n'a pas eu d'impact significatif sur l'entreprise. (source)

11/01/2026 - Communauté d’agglomération Hénin-Carvin (FRA)

La Communauté d’agglomération Hénin-Carvin, comme beaucoup d’autres collectivités en France, a été victime d’une cyberattaque. Les premières investigations n'ont pas permis d'établir si un vol de données est survenu ou non. Les services de l’Agglomération, appuyés par des spécialistes en cyber sécurité, sont actuellement mobilisés pour évaluer l’ampleur de l’attaque et corriger les failles de sécurité éventuelles. (source)

11/01/2026 - Halle (DEU)

La ville de Halle en Allemagne a été victime d'une attaque informatique qui a déclenché les sirènes d'alerte, provoquant la panique parmi les habitants. Les autorités ont confirmé qu'il s'agissait d'un cyberattaque et ont ouvert une enquête pour identifier les responsables. (source)

11/01/2026 - Kyowon Group (KOR)

Le groupe Kyowon a fermé son réseau interne après avoir détecté une attaque de ransomware présumée, il enquête actuellement sur les conséquences de cette attaque. Plusieurs sites web exploités par les filiales de Kyowon Group sont actuellement indisponibles. L'entreprise a signalé la faille de sécurité suspectée à l'agence coréenne de sécurité internet et aux autorités compétentes. (source)

13/01/2026 - Mairie de la Hague (FRA)

La mairie de la Hague a été victime d'un incident informatique majeur le 13 janvier 2026. L'incident a été constaté par la commune le même jour. (source)

13/01/2026 - AZ Monica (BEL)

Le réseau informatique de l'hôpital AZ Monica est actuellement hors service, ce qui pourrait être dû à une cyberattaque, mais cela n'a pas encore été confirmé. Les soins non urgents sont reportés pour le moment. L'hôpital continue de fournir des soins urgents et prend soin des patients qui y sont actuellement hospitalisés. (source)

Revue de presse réalisée en partie avec ChatGPT. Les explications sont à lire ici.