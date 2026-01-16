Ransomware : le leader de Black Basta, Oleg Nefedov, est officiellement recherché

Son nom, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa photo figurent désormais ouvertement sur les sites d’Interpol et d’Europol. Oleg Evgenievich Nefedov fait l’objet d’avis de recherche émis par le procureur général de Francfort-sur-le-Main.

Selon l’agence allemande de lutte contre la criminalité, Oleg Nefedov est « est actif depuis au moins le début de 2022 et a utilisé diverses variantes de logiciels malveillants, dont le ransomware éponyme "Black Basta" pour infecter les systèmes informatiques, voler des données sensibles, chiffrer des systèmes et exiger une rançon, payable en crypto-monnaies, pour le déchiffrement ».

Oleg Nefedov « est soupçonné d'être le fondateur et le chef de file du groupe "Black Basta" et, à ce titre, d'être responsable du chantage de plus de 100 entreprises sur le territoire fédéral, ainsi que d'environ 600 autres dans le monde ». Il a agi sous les pseudonymes « tramp », « tr », « gg », « AA », « kurva », « Washingt0n » et « S.Jimmi ».

Ces éléments viennent confirmer officiellement ce que nous publions sur Oleg Nefedov le 1er mars 2025 bien que, selon nos informations, l’un de ses pseudonymes n’était pas « Washingt0n », mais « Washington32 ».

Selon l’avis de recherche, la localisation géographique exacte d’Oleg Nefedov n’est pas connue actuellement. Il est toutefois soupçonné d’être en Russie. Selon lui, c’est Moscou qui est parvenu à lui faire quitter l’Arménie fin 2024, où il venait d’être interpelé.