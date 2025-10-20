Enquête Tramp/Black Basta : la source qui en savait trop

Ce jeudi 16 octobre, Le Monde et Die Zeit ont publié une enquête sur un mystérieux groupe 78 qui aurait deux objectifs principaux : « d’une part, mener des actions en Russie pour rendre la vie des membres de Black Basta impossible et les forcer à quitter le territoire pour les mettre à portée des mandats d’arrêt les visant ; d’autre part, manipuler les autorités russes pour qu’elles mettent fin à la protection dont bénéficie le gang ».

Selon nos confrères, ces révélations « éclairent d’un jour nouveau deux événements survenus peu de temps après. A la mi-décembre, une même source anonyme contacte deux journalistes spécialisés dans la Cybercriminalité ». J’étais l'un d'eux.

L’approche Pour moi, tout a commencé le 16 décembre 2024. Peu avant 22h, un inconnu se glisse dans mes messages directs sur X (ex-Twitter) : « je vous écris pour voir si vous êtes intéressé de savoir qui est le leader de Black Basta ». Black Basta, c’est une enseigne de ransomware apparue au printemps 2022, moins de deux mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. C’est à ce moment-là que Conti a pris ouvertement position en faveur de l’envahisseur. Une initiative qui a conduit à l’éclatement de l’enseigne et à la fuite de nombreuses données internes sensibles. De là ont émergé Akira, BlackByte, Karakurt, Black Basta ou encore Royal/BlackSuit et ThreeAM. Je suivais de près les activités de Black Basta. J’en avais ainsi pointé un net recul durant l’été 2024. L’enseigne était globalement discrète malgré quelques victimes de renom. Ses habitudes de négociation suggéraient l’existence d’une poignée de sous-groupes, dont certains aux processus plus structurés que d’autres. De quoi rappeler l’organisation des Conti ou Akira. En France, Black Basta s’est notamment attaqué à Oralia en avril 2022, puis H-Tube, l’étude Villa Florek, Envea, Dupont Restauration, et Baccarat. Au total, plus de 520 victimes de Black Basta sont publiquement connues, contre plus de 350 pour Conti. En novembre 2023, Elliptic et Corvus Insurance estimaient que Black Basta avait encaissé plus de 100 millions de dollars de rançons en près de deux ans d’activité. L’individu qui m’a contacté, c’est un certain « Mikhail ». Bien sûr que j’étais intéressé par ce qu’il avait à dire. J’avais suivi des mouvements de fonds, en Bitcoin, confirmant les liens entre Conti et Black Basta. Il m’apparaissait probable que l’on allait parler de celui qui se faisait appeler « tramp ». Mon intuition était juste. Les premiers échanges de courriels ont commencé dans la foulée de la prise de contact initiale. Moins de dix jours après cela, la veille de Noel, dans l’après-midi, Hakan Tanriverdi, de Paper Trail Media, m’appelle : il ne nous faut pas longtemps pour établir que nous avons été approchés par la même source.

Les doutes Très vite, nous décidons de rester en contact étroit pour discuter des informations fournies par « Mikhail », et notamment valider leur cohérence de part et d’autre. Pour cela, nous ouvrons un canal de communication partagé, sécurisé, aux messages éphémères. Nous ne sommes pas seuls dans ce groupe qui comptera 5 membres au final : j’ai notamment proposé que des spécialistes du renseignement humain (HUMINT) et de la cybercriminalité apportent leur regard. D’autres, de plusieurs régions du monde et en dehors de ce groupe, viendront également me prêter main forte au fil de l’enquête. Ces apports externes seront essentiels. Car très vite, des interrogations sur l’identité et les motivations de « Mikhail » ont émergé. À juste titre, suggèrent les révélations de nos confrères du Monde, Florian Reynaud et Martin Untersinger. Comme ils l’indiquent, « les deux reporters soupçonnent cependant [la source] d’être un faux nez des autorités américaines : elle ne leur parlait qu’aux horaires de bureaux américains et utilisait du jargon juridique inhabituel pour un membre de la pègre russophone… ». Plus précisément, « Mikhail » ne m’a jamais écrit avant 13h45 heure de Paris. Sa plage horaire d’activité observable était loin de suggérer une localisation quelque part entre l’Europe centrale et l’Oural, mais bien plus sur la rive Ouest de l’Atlantique. Et il ne m’a jamais envoyé plus d’un mail par jour, comme s’il écrivait depuis un poste dont l’accès était restreint, au moins dans le temps. Les cybercriminels avec lesquels j’ai pu échanger (ou essayer) sont loin d’avoir ce profil : soit ils refusent de parler, soit ils s’avèrent extrêmement bavards, jusqu’à engager des conversations sur des sujets personnels. « Mikhail » est en outre resté silencieux à Noël et au Nouvel An, comme s’il faisait une pause. Avant de reprendre langue le 2 janvier en souhaitant bonne année. Mais il était bien actif le 14 janvier… jour du Nouvel An orthodoxe. En pleine période durant laquelle de nombreux cybercriminels russophones sont en congés. Enfin, il y a le vocabulaire et le style de langage utilisé par « Mikhail », bien plus marqués forces de l’ordre que cybercriminels.

Accélération Fin janvier 2025, il a commencé à se faire pressant, semblant s’impatienter que je n’aie encore rien publié, et ne guère goûter certaines de mes questions. Le 20 février, il m’enverra son dernier mail. Une fuite majeure concernant Black Basta venait d’avoir lieu sur Telegram. « Mikhail » ne se contente pas de la relever : il me fournit un lien direct vers les données, hébergées sur Mega. Comme s’il tenait vraiment à ce que je mette la main dessus rapidement. Déjà début janvier, que « Mikhail » soit effectivement un ex-Black Basta ou une gorge profonde, il apparaissait clair que l’enseigne était proche de partir en fumée. Un mois et demi plus tard, de nombreux éléments rendus publics permettaient de confirmer l’authenticité des données divulguées. Reste que, avec notamment l’aide des experts sollicités et d’autres sources, il a été possible de confirmer la validité de ce qui avait été fourni par « Mikhail ». Et d’aller bien au-delà. Tout en découvrant, en fil de l’enquête, que l’identité réelle de « tramp » avait été vraisemblablement été établie bien avant cela et ne relevait guère plus que du secret de polichinelle. Les révélations de nos confrères du Monde apportent un éclairage nouveau sur cette enquête, tout en confortant la méthode qui lui a été rigoureusement appliquée. Pour les fins connaisseurs sollicités alors, il n’est pas invraisemblable que « Mikhail » ait été lié aux forces de l’ordre américaines. Pour l’un de ces experts, qui a accepté que je partage ici son analyse sous condition d’anonymat, « la source disposait d'informations et de renseignements uniques qui démontraient une compréhension approfondie d'Oleg/Tramp. Ce type d'informations ne peut être obtenu que lorsque l'on dispose de bonnes ressources ».