Le phishing par deepfake est déjà là, mais peu sont préparés

La cybercriminalité liée aux deepfakes est en hausse, les cybercriminels exploitant l'IA pour tromper et escroquer des cibles peu méfiantes, notamment des utilisateurs professionnels. Les deepfakes utilisent le deep learning, une catégorie d'IA qui s'appuie sur les réseaux neuronaux, pour générer des contenus synthétiques sous forme d'images, de vidéos et d'enregistrements audio.

Si les deepfakes peuvent être utilisés à des fins bénignes, les cybercriminels les créent principalement dans le but de duper leurs cibles afin d'accéder à leurs actifs numériques et financiers. En 2025, 41 % des professionnels de la sécurité ont déclaré que des campagnes de deepfakes avaient récemment ciblé des cadres de leur organisation, selon une enquête du Ponemon Institute. Le Center for Financial Services de Deloitte a également récemment averti que les pertes financières résultant de l'IA générative pourraient atteindre 40 milliards de dollars d'ici 2027, contre 12,3 milliards de dollars en 2023.

À mesure que la technologie supportant les deepfake devient plus convaincante et largement accessible, les RSSI doivent prendre des mesures proactives pour protéger leurs organisations et leurs utilisateurs finaux contre la fraude.