Cyberhebdo du 13 février 2026 : une solution de traitement des paiements paralysée

La semaine écoulée a une nouvelle fois mis en lumière la persistance et la diversité des menaces cyber à l’échelle internationale.

Au total, ce sont six cyberattaques majeures qui ont été rapportées dans les médias, touchant cinq pays différents : l’Italie (ITA), les États-Unis (USA), les Îles Vierges (VIR), les Pays-Bas (NLD) et la France (FRA). Les États-Unis se distinguent comme le pays le plus ciblé, avec trois incidents recensés sur leur territoire.

Cette édition du Cyberhebdo revient en détail sur chacun de ces événements, leurs impacts et les réactions des organisations concernées.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

06/02/2026 – BridgePay Network Solutions (USA)

BridgePay Network Solutions, un fournisseur de passerelles de paiement et de solutions basé aux États-Unis, a subi une attaque de ransomware qui a mis hors ligne des systèmes clés, provoquant une panne généralisée affectant de multiples services. L’incident a commencé le vendredi 6 février et s’est rapidement propagé à l’échelle nationale. Les premières conclusions des enquêtes indiquent qu’aucune donnée de carte de paiement n’a été compromise. (source)

07/02/2026 – Odido (NLD)

L’opérateur télécom Odido a été victime d’une cyberattaque, les données personnelles de ses clients ont été compromises, mais les mots de passe, les détails d’appel et les factures ne sont pas affectés, l’entreprise prend des mesures pour limiter l’impact et soutenir ses clients. (source)

08/02/2026 – Asten Santé (FRA)

L’accès aux extranets patients et médecins d’Asten Santé (prestataire de santé à domicile) est temporairement suspendu pour raisons de sécurité. Les équipes techniques travaillent pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Les équipes de relations clients sont à disposition pour répondre aux questions. (source)

09/02/2026 – V.I. Economic Development Authority (VIR)

Une attaque informatique a été signalée contre l’autorité de développement économique des îles Vierges. Les responsables n’ont pas encore commenté l’incident, mais le gouverneur a confirmé l’attaque et une déclaration officielle est attendue. (source)

09/02/2026 – Nosate (ITA)

Le SI de la commune de Nosate a été victime d’une cyberattaque. L’administration a lancé un appel à la vigilance auprès de la population pour signaler toute communication suspecte. (source)

11/02/2026 – Canton de State College (USA)

Le canton de State College a été victime d’une cyberattaque. Le département IT a agi rapidement pour stopper l’attaque. La phase dans laquelle elle se trouvait à ce moment-là n’a pas été précisée. Mais les responsables estiment qu’il faudra plusieurs jours d’analyse et de restauration. (source)

Revue de presse réalisée en partie avec ChatGPT. Les explications sont à lire ici.