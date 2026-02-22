Cyberhebdo du 20 février 2026 : une semaine intense outre-Atlantique

Bienvenue dans ce nouveau numéro du Cyberhebdo, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l’actualité des cyberattaques à travers le monde.

Au cours de la semaine écoulée, notre veille a recensé 11 incidents majeurs rapportés dans la presse internationale, touchant des organisations et institutions réparties sur cinq pays : le Japon (JPN), la Colombie (COL), l’Allemagne (DEU), le Canada (CAN) et les États-Unis (USA). Cette semaine, ce sont les États-Unis qui se distinguent comme le pays le plus ciblé, avec 4 attaques recensées sur leur territoire.

Cette tendance confirme la pression constante qui s’exerce sur les acteurs américains, mais souligne également la dimension globale de la menace cyber. Tour d’horizon des faits marquants de la semaine.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

12/02/2026 – IFMNOTICIAS (COL)

Le média IFMNOTICIAS a été victime d’une attaque cybernétique qui a paralysé ses opérations numériques, mais son équipe travaille pour rétablir les services et continue de s’engager pour un journalisme libre et indépendant. L’attaque est considérée comme une forme de censure et un défi à la liberté de la presse. Le média reste déterminé à poursuivre son travail avec force et clarté. (source)

13/02/2026 – Livingston HealthCare (USA)

Livingston HealthCare, un hôpital du Montana, a subi une atteinte à la cybersécurité qui a perturbé son système téléphonique et certaines de ses opérations. L’hôpital a temporairement mis hors ligne certains de ses systèmes pour évaluer la situation et travailler avec des experts externes. Les soins aux patients continuent, mais certains services réseau restent limités. (source)

13/02/2026 – Washington Hotel (JPN)

Le groupe hôtelier japonais Washington Hotel a subi une attaque de ransomware le 13 février 2026, entraînant une violation de données et des perturbations dans certaines de ses opérations. L’entreprise a mis en place un centre de crise et travaille avec des experts externes pour contenir l’attaque et rétablir ses systèmes. Les détails de l’incident sont encore en cours d’investigation. (source)

15/02/2026 – Advantest (JPN)

Advantest Corporation (fabricant dans le domaine des équipements de test automatique pour l’industrie des semi-conducteurs) a confirmé qu’elle répond à un incident de cybersécurité qui a pu affecter des parties de son réseau interne. L’incident a été découvert le 15 février et les systèmes affectés ont été isolés. Les enquêteurs travaillent pour déterminer la portée de l’incident et les systèmes compromis. (source)

15/02/2026 – CHOC FM (CAN)

Une cyberattaque paralyse la station radio CHOC FM à Portneuf. Les systèmes informatiques sont inutilisables et la diffusion sur les ondes est interrompue. Il s’agit d’une attaque par rançongiciel, selon la Sûreté du Québec, qui a ouvert une enquête. La station a perdu l’accès à ses fichiers audio et ses systèmes informatiques internes. (source)

16/02/2026 – Franz Sales Haus (DEU)

Le magasin Franz Sales Haus à Essen a été victime d’une cyberattaque, les hackers ont tenté d’attaquer le système informatique de l’établissement, mais l’attaque a été stoppée grâce à l’intervention de l’équipe IT et d’une société de sécurité externe. Les autorités ont ouvert une enquête pour sabotage informatique. L’établissement a assuré que la sécurité et la prise en charge de ses clients n’ont pas été affectées. (source)

16/02/2026 – Canton de Kassel (DEU)

Le canton de Kassel a été victime d’une cyberattaque, mais la plupart des services sont à nouveau opérationnels et les données sensibles ne semblent pas avoir été compromises. Les autorités ont été informées et une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’attaque et améliorer la sécurité informatique. Les services de gestion des déchets et des équipements de loisirs ont été touchés par l’attaque. (source)

16/02/2026 – Centre de services scolaire du Fer (CAN)

Le centre de services scolaire du Fer a été victime d’une cyberattaque, ce qui a entraîné l’arrêt de tous ses systèmes et services. Une enquête est en cours pour déterminer l’ampleur de l’événement, et si des données ont été compromises. Le Centre gouvernemental de cyberdéfense est impliqué pour soutenir le Centre de services scolaire. (source)

17/02/2026 – Meriden, Connecticut (USA)

La ville de Meriden, dans le Connecticut, a déconnecté ses services internet et son Wi-Fi public après avoir signalé une tentative de perturbation de son service internet. Les services d’urgence n’ont pas été affectés, mais certaines opérations non essentielles pourraient être limitées pendant que les systèmes restent hors ligne. (source)

18/02/2026 – Huntington, Virginie-Occidentale (USA)

La ville de Huntington, en Virginie-Occidentale, a détecté une activité suspecte et a isolé ses systèmes pour enquêter sur une faille de sécurité. Les autorités travaillent avec l’agence de cybersécurité pour déterminer l’ampleur de l’incident. Les détails sur l’intrusion et les conséquences sont encore inconnus. (source)

19/02/2026 – Centre médical de l’université du Mississippi (USA)

Le centre médical de l’université du Mississippi a confirmé avoir subi une cyberattaque, ce qui a entraîné la fermeture de ses cliniques et l’annulation de chirurgies. Les systèmes informatiques de l’hôpital, y compris les dossiers médicaux électroniques, sont actuellement hors service. Les autorités, dont le FBI, sont impliquées dans l’enquête sur cette attaque. (source)

Revue de presse réalisée en partie avec ChatGPT. Les explications sont à lire ici.