Oodrive diversifie son hébergement

Oodrive va étendre ses capacités d’hébergement en France pour ses applications collaborative. Pour y arriver, l’éditeur a passé un partenariat avec ETIX, opérateur français de data centers « de proximité » qui insiste sur son approche éco-responsable et son efficience énergétique.

Pour Oodrive, il s’agit d’une part d’accompagner sa croissance, mais également de renforcer la performance et la redondance de ses infrastructures.

Et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Jusqu’ici Oodrive était hébergé par Colt.

Ce nouvel hébergement ne changera en revanche rien au fait que Oodrive opère lui-même tous ses serveurs dans une optique poussée de souveraineté.

Un point important dans la sélection d’ETIX a d’ailleurs été que son infrastructure est « compatible avec les exigences SecNumCloud »(sic). Oodrive est en effet un des rares SaaS à avoir obtenu le précieux sésame (avec son concurrent Whaller).