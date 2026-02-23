MetinSeven - stock.adobe.com
Oodrive diversifie son hébergement
L’éditeur souverain Oodrive passe un partenariat avec le spécialiste français des datacenters, ETIX. Jusqu’ici, ses serveurs, qu’il gère en propre, étaient hébergés chez le britannique Colt.
Oodrive va étendre ses capacités d’hébergement en France pour ses applications collaborative. Pour y arriver, l’éditeur a passé un partenariat avec ETIX, opérateur français de data centers « de proximité » qui insiste sur son approche éco-responsable et son efficience énergétique.
Pour Oodrive, il s’agit d’une part d’accompagner sa croissance, mais également de renforcer la performance et la redondance de ses infrastructures.
Et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Jusqu’ici Oodrive était hébergé par Colt.
Ce nouvel hébergement ne changera en revanche rien au fait que Oodrive opère lui-même tous ses serveurs dans une optique poussée de souveraineté.
Un point important dans la sélection d’ETIX a d’ailleurs été que son infrastructure est « compatible avec les exigences SecNumCloud »(sic). Oodrive est en effet un des rares SaaS à avoir obtenu le précieux sésame (avec son concurrent Whaller).
Une « étape stratégique »
Ce partenariat veut s’inscrire dans le cadre « d’indépendance technologique, de sécurité, de transparence et de responsabilité » qui est aussi celui d’Hexatrust et d’Eurocloud - insiste Oodrive - deux initiatives auxquelles les deux entreprises participent.
« Le renforcement de notre hébergement souverain en France constitue une étape stratégique majeure pour Oodrive », confirme Jacques Reynaud, Chief Operations Officer d’Oodrive. « Il consolide la performance et la sécurité de nos solutions Cloud Publics et Clouds Privés ».
Pour mémoire, Oodrive propose des solutions ultrasécurisées en mode SaaS pour le collaboratif, le partage de fichiers et la signature électronique et se positionne en alternative à Office 365. Fondé en 2000, le groupe revendique 2,5 millions d’utilisateurs.
De son côté, ETIX (Ethical Internet Exchange) exploite 13 site en France. L’hébergeur est financé exclusivement avec des fonds européens ce qui contribue à assurer son immunité aux droits extraterritoriaux. Un argument qui a aussi certainement joué en faveur du rapprochement d’Oodrive qui dépendait jusqu’ici d’un prestataire d’origine britannique.