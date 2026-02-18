Cybersécurité : les alliances occidentales risquent de se fragmenter dans le nouvel ordre mondial

Selon un rapport, le paysage mondial des cybermenaces était caractérisé en 2025 par une fragmentation, due en grande partie à l'aggravation des fractures géopolitiques qui menaçaient l'ordre international fondé sur des règles, vieux de 80 ans, qui avait maintenu la paix – du moins dans l'hémisphère nord – depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Dans un rapport sur les cybermenaces publié la semaine dernière, le groupe Insikt de Recorded Future a examiné comment le comportement des grandes puissances – illustré de manière frappante par la possibilité d'une prise de contrôle unilatérale du Groenland par les États-Unis, menaçant l'intégrité de l'OTAN – provoque des répercussions dans le monde cybernétique, alors que les cadres de sécurité établis de longue date semblent de plus en plus précaires.

En effet, dans certaines circonstances, l'ambiguïté juridique entourant les actions des États-Unis, en particulier celles menées dans les Caraïbes et au Venezuela, a en fait conduit certains des principaux alliés des États-Unis, dont le Royaume-Uni, à restreindre le partage de renseignements. Recorded Future estime que les relations transatlantiques tendues limitent les réponses coordonnées à des crises plus larges, telles que la guerre menée depuis quatre ans par la Russie contre l'Ukraine, et que ces dynamiques géopolitiques influencent directement le comportement des États dans le cyberespace.

Parallèlement, la pression soutenue exercée par les forces de l'ordre a permis de remporter quelques victoires importantes l'année dernière, sous la forme de perturbations et de démantèlements d'infrastructures cybercriminelles, ainsi que d'arrestations, mais cela conduit aujourd'hui à un écosystème criminel plus décentralisé et modulaire qui, malheureusement, est également plus résistant.

Sur le plan technologique, cette fragmentation s'est manifestée par le fossé grandissant entre la Chine et les États-Unis, les deux grandes puissances se disputant la suprématie dans le domaine de l'IA.

« En 2025, Insikt Group a suivi l'évolution des cyberactivités, qui sont passées d'une activité principalement axée sur l'espionnage à une utilisation accrue des capacités cybernétiques à des fins de signalisation, de coercition et de perturbation, tant dans les conflits cinétiques que dans les scénarios de zone grise », analysent les auteurs du rapport.

Selon eux, « la sécurisation de l'accès aux systèmes d'identité, aux environnements cloud et aux infrastructures périphériques est devenue un élément central de la concurrence entre États, reflétant la valeur stratégique croissante d'un accès numérique permanent et d'un prépositionnement ».

En outre, « les perturbations étaient tout aussi visibles dans le domaine de l'information. Insikt Group a observé que les groupes hacktivistes, les volontaires patriotiques et les réseaux d'influence jouaient un rôle croissant dans les conflits impliquant Israël et l'Iran, l'Inde et le Pakistan, la Thaïlande et le Cambodge, ainsi que la Russie et l'Ukraine ».

« Ces acteurs ont agi avec des degrés divers d'alignement avec l'État, mais ont constamment contribué à créer un climat de menace dans lequel les intrusions réelles, les affirmations exagérées et la désinformation se renforçaient mutuellement », expliquent les auteurs du rapport.

Lors de la présentation du rapport à la conférence annuelle sur la sécurité de Munich, en Allemagne, Levi Gundert, directeur de la sécurité et du renseignement chez Recorded Future, a déclaré que « l'incertitude n'est plus épisodique, elle fait désormais partie intégrante de l'environnement opérationnel ».

Selon lui, « à mesure que les normes géopolitiques s'affaiblissent, les objectifs des États, les capacités criminelles et les technologies du secteur privé se renforcent mutuellement, réduisant les délais d'alerte et élargissant la possibilité de nier de manière plausible. L'IA accélère cette dynamique, non pas par des attaques autonomes, mais en amplifiant la tromperie et en érodant la confiance au sein des processus décisionnels ».

Dès lors, Levi Gundert estime que, « en 2026, le cyber-risque sera moins défini par des événements ponctuels que par une pression persistante et fragmentée qui remodèlera la concurrence, l'escalade et la stabilité au fil du temps ».