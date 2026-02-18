Pour bâtir Mistral Compute, Mistral AI acquiert le spécialiste du serverless Koyeb

Le 17 février, Mistral AI a annoncé sa première acquisition. Le fournisseur de LLM se prépare à racheter Koyeb pour un montant non dévoilé. L’opération doit encore être validée par les autorités.

Koyeb est l’éditeur d’une plateforme serverless multicloud. Basée à Boulogne-Billancourt, la startup fondée en 2019, mais lancée en 2021 est le fruit du travail de trois anciens de Scaleway : Yann Léger, Bastien Chatelard et Édouard Bonlieu.

Koyeb a levé 6,6 millions d’euros en 2023, après une collecte pré-seed en 2020 de 1,4 million d’euros. Elle était soutenue financièrement principalement par Serena, Isai, Samsung Next, MongoDB, Acquei Capital, Kima Ventures et Plug & Play Ventures.

L’accord définitif implique que les trois cofondateurs et les 13 employés de Koyeb rejoignent l’équipe ingénierie de Mistral en mars 2026.

« Le produit et l’expertise de Koyeb vont accélérer notre développement sur le front du Compute, et contribuer à la construction d’un véritable cloud de l’IA », affirme Thimothée Lacroix, cofondateur et directeur technique de Mistral AI dans un communiqué de presse.

Koyeb : d’alternative à Heroku à spécialiste de l’IA serverless Le CTO évoque là le développement de l’architecture logicielle de Mistral Compute, son offre IaaS et PaaS qui sera d’abord hébergée en France, au sein du data center Eclairion à Bruyères-Le-Chatel. La semaine dernière, le fournisseur de LLM a annoncé un investissement de 1,2 milliard d’euros pour se munir de capacités de calcul en Suède d’ici à 2027. Avec Mistral Compute, Mistral AI est en passe de devenir son propre hébergeur, plus proche de Vultr, CoreWeave ou Nebius, des Neoclouds, que d’OpenAI et Anthropic. À l’origine, Koyeb n’est pas un spécialiste de l’IA. Elle a d’abord présenté son offre comme une alternative aux PaaS d’Heroku ou de Render. Elle a bâti son architecture non pas sur Kubernetes, mais sur des microVM Linux (KVM) installées sur des serveurs Bare-Metal cloud. L’idée était d’offrir « un haut niveau de performance à un coût soutenable ». Koyeb a développé des accélérateurs pour déployer des applications dans différents langages de programmation, lancer des bases de données PostgreSQL ou d’autres à travers des intégrations à MonogDB Atlas, Aiven, Neon (racheté par Databricks), Crunchy Bridge (acquis par Snowflake), ou encore CockroachDB. Avec ceci, elle fournit un ensemble de fonctionnalités que l’on peut attendre d’une telle plateforme : connexion aux dépôts Git, IaC, autoscaling, CDN, services de stockage, service mesh (Kuma), coffres-forts de secrets, etc. Petit à petit, elle s’est retrouvée face à des acteurs comme CloudFlare, qui, eux aussi, développent des services PaaS et FaaS. Comme d’autres, Koyeb a développé une approche multicloud : GCP (où réside son control plane), IBM Cloud, Equinix Metal (service en fin de vie), Scaleway, AWS et Azure.