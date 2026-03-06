Stockage : la startup TLC se lance pour promouvoir Lustre

Il n’y avait sans doute pas encore assez d’entreprises pour développer, vendre et supporter le système de fichiers Open source Lustre qu’utilisent les supercalculateurs. En plus de DDN, de HPE, de Nvidia et, dans une moindre mesure, d’Oracle, de Microsoft, de Google ou encore d’Eviden, les utilisateurs pourront désormais aussi compter sur la startup The Lustre Collective, alias TLC.

Son mérite est d’avoir été fondée en toute fin d’année dernière par des techniciens de la première heure, qui dépannent depuis plus de vingt ans les utilisateurs sur les forums d’entraide et qui ont désormais décidé de faire de leur assistance une activité commerciale.

Selon le PDG Peter Jones (à droite sur la photo en haut de cet article), le développement de l’IA générative dans tous les secteurs d’activité est susceptible de populariser le déploiement de gros clusters de calculs dans des datacenters privés, qui n’avaient jamais hébergé pareille infrastructure auparavant. Ces clients, ou plutôt leurs intégrateurs, auront donc besoin d’aide, en particulier pour installer et configurer la partie la plus complexe de ces configurations : le stockage.

Si jamais celui-ci est Lustre, ils pourront faire appel à TLC sans avoir besoin de se lancer dans des contrats taillés pour les grands centres de recherche.

LeMagIT a rencontré l’équipe de TLC à l’occasion d’un événement IT Press Tour consacré aux acteurs américains qui innovent dans les infrastructures pour datacenter. Après 25 ans d’existence, Lustre peut difficilement passer pour une innovation, mais sa technologie reste inédite pour la majorité des entreprises qui pourrait aujourd’hui bénéficier de ses fonctions.

La startup des développeurs originaux de Lustre Accessoirement, l’équipe de TLC compte bien participer aux développements futurs de Lustre. C’était d’ailleurs l’activité principale de son équipe quand elle était encore salariée de DDN. Et même avant cela. Le directeur technique Andreas Dilger (à gauche sur la photo en haut de cet article) est de l’aventure Lustre depuis ses débuts, en 2001. À cette époque, des chercheurs décident de donner une carrière commerciale au système de fichiers pour clusters de serveurs qu’ils ont mis au point à l’université de Carnegie Mellon ; c’est le lancement de la startup Cluster File Systems (CFS). Après un certain succès dans des centres de recherche affiliés au ministère de l’énergie étatsunien, Sun Microsystems décide de racheter CFS en 2006, puis Sun se fait à son tour racheter par Oracle en 2010. Ce dernier se désintéresse de Lustre et laisse carte blanche à des entreprises tierces pour le développer. C’est à ce moment qu’Andreas Dilger quitte Oracle pour fonder une nouvelle startup, Whamcloud, au sein de laquelle il compte façonner la suite du système. C’est aussi à ce moment que plusieurs acteurs impliqués dans les supercalculateurs décident de fonder le consortium OpenSFS dans le seul but de mettre une version 2 de Lustre en Open source et d’encadrer son développement. Depuis lors, plusieurs entreprises contribuent chacune de leur côté à faire évoluer telle ou telle partie de Lustre. En 2012, Intel récupère Whamcloud. Son équipe se scinde en deux : celle d’Andreas Dilger continue de plancher sur Lustre, l’autre développe le système DAOS. Puis, en 2018, DDN rachète à Intel l’équipe en charge de Lustre. La raison pour laquelle l’équipe de TLC ne travaille plus pour DDN n’est pas claire. Officiellement, Peter Jones et Andreas Dilger auraient fondé la startup afin qu’il subsiste des développements neutres de toutes les velléités économiques des grandes marques citées au début de cet article. On n’en saura pas plus.