Stockage : TF1 économise 42% d’énergie en modernisant ses baies

Économiser 42% d’énergie et 50% de l’occupation dans le datacenter, c’est la prouesse que vient de réaliser TF1 en remplaçant ses 80 nœuds de stockage Isilon par 40 nouveaux nœuds PowerScale, bien plus capacitifs que les anciens modèles, les Powerscale déployés offrent un total de 4,5 Po, contre 3,5 Po précédemment.

« Dans le cadre du lancement de notre nouvelle plateforme TF1+, qui succède à MyTF1 et qui ambitionne de proposer gratuitement un catalogue aussi important que les plateformes américaines [Netflix, ndr], nous avions besoin d’une nouvelle capacité pour stocker 15000 heures de contenus, mais aussi des contenus dans une meilleure définition. Nous pouvions étendre l’existant, mais nous avions besoin de prendre en compte de nouveaux paramètres RSE, notamment notre engagement à diminuer significativement notre empreinte carbone d’ici à 2030 », explique Jean Gras, le directeur des opérations IT de TF1 (en photo).

Stocker sur site est moins cher qu’en cloud

TF1, 3000 personnes, producteur et diffuseur de contenus audiovisuels, se fixe des enjeux ambitieux sur le streaming. En plus des films et des séries que proposent aussi ses concurrents, le groupe français compte faire la différence avec ses news et ses reportages. Clé de la gratuité, les utilisateurs seront invités à regarder des pages de publicité lors des accès. On devrait retrouver sur TF1+ un moteur de recommandation similaire à celui que propose Netflix.

« Nos contenus sont diffusés sous plusieurs formats depuis des serveurs situés chez AWS. Nous avons de fait évalué la possibilité de stocker tous nos fichiers vidéo d’origine directement chez AWS. Cependant, selon nos simulations, le coût d’un tel stockage de données pas forcément froides en cloud n’est pas intéressant au regard d’une baie sur site », confie Jean Gras.

La réflexion concernant l’évolution de la solution de stockage a démarré au second semestre 2022. Les solutions PowerScale et les Isilon sont toutes deux fabriquées par Dell, les premières étant l’évolution des secondes, dont elles conservent l’OS : OneFS. Il s’agit de NAS extrêmement élastiques, où il suffit d’ajouter des nœuds à ceux déjà existants pour augmenter la capacité, virtuellement à l’infini, d’un unique système de fichiers. Pour autant, à l’époque, TF1 s’est posé la question de changer de fournisseur.