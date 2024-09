Très grands stockages : les 5 alternatives à Ceph

Les entreprises publiques et privées ont largement adopté la plateforme de stockage distribué Ceph pour épauler leurs charges de travail basées sur de très grandes quantités de données. Mais certaines entreprises peuvent envisager des alternatives à Ceph pour répondre à leurs besoins.

Ceph est un système de stockage hautement élastique qui peut gérer des données à l'échelle du pétaoctet, voire de l'exaoctet. Ceph étant open source et gratuit, il permet aux entreprises de réduire leurs frais de licence. Toutefois, Ceph est complexe à mettre en œuvre. Cela signifie que les équipes IT qui ne disposent pas de l'expertise nécessaire peuvent avoir du mal à le déployer et à le contrôler. La plateforme nécessite également un réseau complet. Enfin, Ceph peut ne pas être adapté à certaines applications.

Les sections suivantes donnent un aperçu de cinq solutions Open source alternatives à Ceph, classées par ordre alphabétique. Pour choisir, les entreprises doivent tenir compte d'une série de facteurs, tels que la quantité de données, le type de charges de travail, l'infrastructure disponible et l'expertise interne.

Quant aux performances, elles dépendent en grande partie du type de stockage, des volumes de données, de la taille des fichiers, des exigences de la charge de travail et d'autres facteurs. Les équipes IT qui évaluent Ceph et ses alternatives doivent tenir compte des circonstances et des environnements dans lesquels elles prévoient de mettre en œuvre leurs systèmes de fichiers.

Gluster est souvent comparé à Ceph, car ils offrent tous deux un puissant système de stockage distribué. Cependant, Gluster est une plateforme de stockage basée sur des blocs, alors que Ceph est basé sur des objets. Ceph comprend également un support natif pour le stockage de fichiers et de blocs. Cependant, Gluster a la réputation d'être plus facile à déployer, à gérer et à utiliser que Ceph.

HDFS

Le système de fichiers distribués d’Hadoop, HDFS, est le principal système de gestion du stockage utilisé dans les clusters Apache Hadoop. Le système de fichiers distribués est écrit en Java et conçu pour fonctionner sur du matériel de base. L'architecture HDFS permet le transfert rapide de données entre les nœuds de calcul et fournit aux applications un accès à haut débit à leurs données.

HDFS peut gérer des ensembles de données et des fichiers de grande taille. Il prend en charge des données structurées, semi-structurées et non structurées. Le système est hautement évolutif, configurable et tolérant aux pannes, avec des fonctionnalités telles que la détection des pannes et la récupération automatique. Il est également portable sur toutes les plateformes matérielles et tous les systèmes d'exploitation.

HDFS peut être rentable pour travailler avec de grands ensembles de données. Les entreprises peuvent le déployer sur du matériel peu coûteux et faire évoluer sa capacité de quelques Mo à plusieurs Po, tout en assurant un débit élevé pour l'accès aux données en continu. Cependant, HDFS est principalement adapté à un modèle d'accès de type « write-once, read-many » (écriture unique, lecture multiple). Une fois qu'un fichier est écrit et fermé, il ne peut être modifié que par des ajouts et des troncatures.

Cette approche permet de simplifier la cohérence des données et d'accélérer le débit, ce qui la rend bien adaptée aux applications MapReduce ou aux robots d'exploration du web. En revanche, elle n'est pas adaptée aux charges de travail nécessitant des lectures/écritures continues, que Ceph est mieux à même de prendre en charge. En tant qu'alternative à Ceph, HDFS présente l'avantage de traiter les données à proximité de l'endroit où elles sont stockées et d'offrir une grande portabilité et des capacités de restauration rapide.