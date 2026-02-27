Cyberhebdo du 27 février 2026 : pour une fois, semaine calme aux États-Unis

La semaine écoulée a une nouvelle fois mis en lumière la diversité et l’ampleur des menaces cyber qui pèsent sur les organisations à travers le monde.

Notre veille a permis d’identifier neuf cyberattaques rapportées dans les médias internationaux, touchant des pays aussi variés que l’Autriche (AUT), l’Australie (AUS), l’Irlande (IRL), le Luxembourg (LUX), le Brésil (BRA), la Suède (SWE), l’Allemagne (DEU), l’Italie (ITA) et les Émirats arabes unis (ARE).

Fait notable cette semaine : les États-Unis ne sont pas représentés cette semaine. Cette édition du Cyberhebdo revient en détail sur ces incidents, leurs impacts et les enseignements à en tirer pour renforcer la résilience face à la menace cyber.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

20/02/2026 – Hazeldenes (AUS)

Une attaque cybernétique a touché l’usine de traitement de viande de poulet Hazeldenes, provoquant une pénurie de poulet dans les pubs et les boucheries de l’État. L’entreprise travaille avec des enquêteurs en cybersécurité pour identifier la cause de l’attaque. Les entreprises cherchent désormais d’autres fournisseurs de viande de poulet pour éviter que les clients ne soient affectés. (source)

20/02/2026 – Université Fédérale de Sergipe (BRA)

L’université fédérale de Sergipe a subi une cyberattaque visant les ordinateurs équipés de Windows. Les équipes techniques ont pris des mesures de sécurité et analysent l’incident. Certains services fonctionnent normalement, mais les utilisateurs sont invités à garder les ordinateurs Windows éteints. L’université assure que les données et services sont protégés et que des mesures sont prises pour prévenir de futurs incidents. (source)

22/02/2026 – Bibliothèques de Rome (ITA)

Les systèmes des bibliothèques de la ville de Rome ont été victimes d’une attaque informatique, mais celle-ci a été rapidement contrée grâce à l’intervention du Cyber Security Operations Center. Le maire Roberto Gualtieri a annoncé cette attaque lors de l’inauguration de la nouvelle salle opérationnelle du centre de cybersécurité. L’attaque a été repoussée avec succès, assurant ainsi la sécurité des données et des systèmes de la ville. (source)

22/02/2026 – Émirats arabes unis (ARE)

Les Émirats arabes unis ont stoppé une attaque de ransomware qui visait les infrastructures numériques du pays. L’attaque a été qualifiée de terroriste par le Conseil de cybersécurité du pays. Elle a impliqué des tentatives d’infiltration de réseaux, de déploiement de ransomwares et de campagnes de phishing ciblant les plateformes nationales. L’attaque a également impliqué l’exploitation de technologies d’intelligence artificielle pour développer des outils offensifs sophistiqués. (source)

23/02/2026 – Svealandstrafiken (SWE)

La régie de transports publics Svealandstrafiken a subi une attaque informatique majeure, causant de grandes perturbations dans ses activités. L’attaque a eu lieu lundi et a affecté les opérations de l’entreprise. Les détails de l’attaque ne sont pas encore connus. (source)

24/02/2026 – CHS Villach (AUT)

L’école CHS de Villach a été victime d’une attaque de hackers. Des données ont été chiffrées par un groupe appelé The Gentlemen, mais les responsables ont réagi rapidement pour empêcher le vol de données. L’attaque a été contenue et les données sont en cours de récupération. Les autorités enquêtent sur l’incident pour identifier les responsables. (source)

24/02/2026 – BDH-Kliniken (DEU)

Les cliniques BDH en Allemagne ont été victimes d’une cyberattaque. Les patients doivent être vigilants et ne pas partager d’informations personnelles sans vérification. L’attaque a touché une partie de l’infrastructure informatique, mais la prise en charge médicale est toujours assurée. Les autorités et les cliniques travaillent ensemble pour minimiser les risques et protéger les données. (source)

25/02/2026 – Health Research Board, Ireland (IRL)

Le Health Research Board (HRB, organisme irlandais de financement de la recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux) a été la cible d’une cyberattaque. Les employés ont reçu des messages leur demandant de ne pas ouvrir leurs ordinateurs portables, de rester chez eux et d’ignorer les notifications sur leurs téléphones professionnels, tandis que l’équipe informatique tente d’isoler et de contenir l’incident. Organisme public rattaché au ministère de la Santé, le HRB finance chaque année pour environ 50 millions d’euros de projets de recherche dans les universités et les hôpitaux. (source)

26/02/2026 – Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE) (LUX)

Un logiciel malveillant a été détecté sur le système gérant les appareils mobiles du CTIE. L’accès aux services internes de l’État via les appareils mobiles est indisponible, mais les services restent accessibles via ordinateur. (source)

Revue de presse réalisée en partie avec ChatGPT. Les explications sont à lire ici.