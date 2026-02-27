Lucca accélère sur les ETI et vise de nouveaux verticaux en 2026

Nouvelle étape pour Lucca. L’éditeur vient d’annoncer un revenu annuel récurrent de 74,7 millions €, en progression de 29 %. Il visera les 100 millions en 2026.

Cette trajectoire (avec un taux de croissance annuel moyen qui atteindrait les 39 %) traduit une évolution de son positionnement commercial. Historiquement bien implanté dans les PME, Lucca revendique désormais une présence croissante dans les entreprises de taille intermédiaire (ETI/Midmarket).

Les ETI voire les grands comptes comme relais de croissance Sur ce segment, le chiffre d’affaires de Lucca a progressé de 77 % au cours des deux dernières années. Il représente désormais un tiers du CA lié aux abonnements. Les ETI seraient confrontées à des enjeux accrus de structuration RH, de conformité réglementaire et de pilotage de la performance. Lucca arriverait à les séduire grâce à son approche modulaire et à une simplicité d’usage assumée de ses outils. La stratégie est de « poursuivre les efforts up-market (ETI et grands comptes) et s’implanter sur de nouveaux marchés verticaux ». Jusqu’ici, Lucca a réussi à s’implanter dans des groupes comme Bonduelle, Deezer, BetClic ou des industriels comme Batibig, Gemao (BTP) ou Le Roy Logistique. Il cible les secteurs de la « nouvelle économie » et des éditeurs IT, de la communication, de la construction, de la logistique et de l’agroalimentaire.

Un élargissement fonctionnel pour des environnements plus complexes Pour soutenir cette montée en gamme, Lucca a consacré 33 % de ses revenus 2025 au développement produit. L’année a été marquée, pêle-mêle, par le lancement d’une brique Recrutement (un ATS destiné aux PME et aux ETI), d’une carte de titres-restaurant (Lucca Avantages), ainsi que l’ajout d’une fonctionnalité de benchmark salarial dans sa brique Rémunération, en lien avec la directive européenne sur la transparence salariale. L’éditeur a également repensé sa solution de notes de frais pour l’adapter à la réforme de la facturation électronique. Il a enrichi sa gamme Talent avec un module dédié aux entretiens individuels. Il a renforcé sa solution de suivi du temps pour répondre aux besoins du secteur industriel.