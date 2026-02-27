Lucca accélère sur les ETI et vise de nouveaux verticaux en 2026
L’éditeur français de solutions RH vise les 100 millions d’ARR (Annual Recurring Revenue). Il entend également renforcer son positionnement auprès des ETI et des grands comptes, qui représentent aujourd’hui un tiers de ses abonnements.
Nouvelle étape pour Lucca. L’éditeur vient d’annoncer un revenu annuel récurrent de 74,7 millions €, en progression de 29 %. Il visera les 100 millions en 2026.
Cette trajectoire (avec un taux de croissance annuel moyen qui atteindrait les 39 %) traduit une évolution de son positionnement commercial. Historiquement bien implanté dans les PME, Lucca revendique désormais une présence croissante dans les entreprises de taille intermédiaire (ETI/Midmarket).
Les ETI voire les grands comptes comme relais de croissance
Sur ce segment, le chiffre d’affaires de Lucca a progressé de 77 % au cours des deux dernières années. Il représente désormais un tiers du CA lié aux abonnements.
Les ETI seraient confrontées à des enjeux accrus de structuration RH, de conformité réglementaire et de pilotage de la performance. Lucca arriverait à les séduire grâce à son approche modulaire et à une simplicité d’usage assumée de ses outils.
La stratégie est de « poursuivre les efforts up-market (ETI et grands comptes) et s’implanter sur de nouveaux marchés verticaux ».
Jusqu’ici, Lucca a réussi à s’implanter dans des groupes comme Bonduelle, Deezer, BetClic ou des industriels comme Batibig, Gemao (BTP) ou Le Roy Logistique. Il cible les secteurs de la « nouvelle économie » et des éditeurs IT, de la communication, de la construction, de la logistique et de l’agroalimentaire.
Un élargissement fonctionnel pour des environnements plus complexes
Pour soutenir cette montée en gamme, Lucca a consacré 33 % de ses revenus 2025 au développement produit.
L’année a été marquée, pêle-mêle, par le lancement d’une brique Recrutement (un ATS destiné aux PME et aux ETI), d’une carte de titres-restaurant (Lucca Avantages), ainsi que l’ajout d’une fonctionnalité de benchmark salarial dans sa brique Rémunération, en lien avec la directive européenne sur la transparence salariale.
L’éditeur a également repensé sa solution de notes de frais pour l’adapter à la réforme de la facturation électronique. Il a enrichi sa gamme Talent avec un module dédié aux entretiens individuels. Il a renforcé sa solution de suivi du temps pour répondre aux besoins du secteur industriel.
Entretiens annuels et gestions de planning en 2026
L’éditeur fondé en 2002 n’entend pas s’arrêter là. « L’année 2026 s’annonce riche en nouveautés, avec le lancement de solutions comme les People Review pour les entretiens annuels, la gestion des plannings ou encore la facturation électronique », promet Gilles Satgé, CEO de Lucca.
Enfin, pour ses propres RH, Lucca a recruté 100 collaborateurs en 2025, ce qui porte ses effectifs à 800 salariés. L’entreprise a également investi 3,6 millions d’euros dans de nouveaux bureaux à Nantes afin de soutenir sa croissance.
« Notre ambition est de devenir le leader de la transformation du travail et des pratiques RH », conclut Gilles Satgé qui a remporté le Trophée 2025 Innovation de Numeum et qui revendique 10 000 organisations clientes.