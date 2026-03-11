Opération BlackSanta : une menace furtive visant les processus RH

La campagne BlackSanta, identifiée par l’Aryaka Threat Research Lab, illustre l’évolution des stratégies des acteurs malveillants russophones. Cette opération apparaît viser spécifiquement les processus RH via un vecteur d’ingénierie sociale précis.

L’objectif initial est de tromper les recruteurs en simulant la réception d’un CV. Une fois l’infection initiée, le malware déploie une suite technique sophistiquée destinée à neutraliser les EDR avant d’extraire des données sensibles.

Vecteur d’attaque initial Le vecteur d’attaque initial exploite le contexte opérationnel des services RH. Les messages d’hameçonnage ciblent des liens menant à des fichiers ISO stockés sur des services cloud. Ces archives portent des noms évocateurs mimant le format standard des dossiers de candidats. À l’intérieur de ces fichiers ISO, un raccourci (.lnk) reprenant le même nom cache son extension et expose un rassurant .pdf. Mais l’extension PDF n’est qu’un leurre ; le raccourci déclenche une exécution de PowerShell via « cmd.exe ». Le script initial utilise la stéganographie au sein d’une image pour extraire et exécuter du code directement en mémoire. Cette étape de chargement indirect permet de récupérer une archive contenant une charge utile, depuis des domaines malveillants. Le point critique de la campagne repose sur la technique de DLL Sideloading. L’archive récupérée contient l’exécutable légitime de SumatraPDF et une bibliothèque malveillante. L’exécutable officiel, conçu pour charger des bibliothèques système, est manipulé pour charger la version corrompue depuis le même répertoire. Comme l’analyse technique le confirme, « en plaçant une version altérée de DWrite.dll dans le même dossier, l’application légitime est conduite à charger la librairie malveillante au lieu de la légitime ». Cette méthode contourne les contrôles d’intégrité sans altérer le binaire principal, rendant l’opération moins détectable par les bases de signature traditionnelles.