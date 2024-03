Comment choisir un EDR ?

En 2016, deux analystes du cabinet Gartner, Augusto Barros et Anton Chuvakin anticipaient un rapprochement entre EPP (endpoint protection platform, communément désigné sous le terme d’antivirus) et EDR (endpoint detection and response) : « il est naturel de s’attendre à ce que les grands éditeurs de l’EPP entrent sur le marché de l’EDR, soit par acquisitions, soit en développant leurs propres produits, ou en intégrant des capacités d’EDR au sein de leurs plateformes d’EPP existantes ».

Car pour eux, il y avait complémentarité : « l’EDR se concentre sur la réponse aux incidents et sur la découverte d’activités malicieuses sophistiquées » quand l’EPP relève de « l’hygiène » de base pour protéger contre les menaces bien connues.

Trois ans plus tard, la fusion tant attendue commençait à se faire en ordre plus ou moins dispersé. Elle pourrait être entendue comme une simplification, mais c’est loin d’être le cas : il n’est toujours pas raisonnable d’attendre d’un EDR qu’il remplace pleinement un EPP, et vice-versa. Gilles Lorrain, CISO d’Aviv-Group, propriétaire de Seloger.com, en a d’ailleurs fait l’expérience à l’occasion d’un démonstrateur mis en place pour, justement, choisir un EDR. Les résultats l’ont amené à une conclusion : « il ne faut pas tester un EDR comme un antivirus ».

Car la force de l’EDR continue de résider dans la visibilité accrue qu’il apporte sur ce qui se passe sur les postes de travail et les serveurs. De quoi, potentiellement, détecter des menaces relativement tôt dans la cinétique d’attaque, de manière précoce, donc, et tout particulièrement celles qui n’impliquent aucun logiciel véritablement malveillant. Cela vaut notamment pour les attaques informatiques s’appuyant sur des outils logiciels non malveillants déjà présents dans l’environnement compromis, mais détournés de leur usage légitime : les LOLbins ou « Living Off the Land Binaries ».

Cette visibilité accrue que fournissent les outils d’EDR a des vertus autant préventives que curatives : les traces d’activité qu’ils fournissent permettent de gagner un temps considérable dans l’investigation numérique d’incidents de cybersécurité. Et cela aussi pour la phase de nettoyage et reconstruction : plus le cheminement d’une attaque est connu dans sa totalité, plus les efforts peuvent être concentrés.