IA agentique : Zoom veut transformer les conversations en actions (pas juste en résumés)

Zoom veut que son IA agentique, destinée à automatiser des workflows dans les environnements de collaboration, de téléphonie et de relation client – se connecte mieux et plus aux différents systèmes d’une entreprise.

Le but est de transformer ce qui se passe dans Zoom (réunions, appels ou échanges avec des clients) en actions exécutées automatiquement.

Pour Zoom, beaucoup d’assistants se contenteraient aujourd’hui de résumer les conversations. Aux utilisateurs d’effectuer ensuite manuellement des actions dans d’autres applications.

« La prochaine phase de l’IA sera définie par sa capacité à passer de la conversation à l’action », estime Velchamy Sankarlingam, président Product & Engineering chez Zoom. « La plateforme d’IA agentique de Zoom est conçue pour orchestrer les actions à travers les systèmes », ce qui transformerait Zoom « en déclencheur d’automatisation de workflow ».

AI Companion 3.0 et des agents IA personnalisés Zoom AI Companion 3.0, la nouvelle version de l’assistant d’IA de l’éditeur, est le cœur technique de ces évolutions. Celui-ci est désormais intégré à Zoom Workplace, Zoom Business Services et Workvivo. Son adoption progresserait rapidement avec un nombre d’utilisateurs actifs mensuels qui aurait plus que triplé en un an. Toujours dans cette optique d’automatisation et d’ouverture, Zoom a enrichi avec de nouvelles fonctionnalités son module Custom AI Companion (pour la création d’agents d’IA personnalisés, en no-code). Ces agents sur mesure pourraient par exemple rechercher des informations, déclencher des actions dans des outils métiers ou synchroniser des données entre plusieurs systèmes. Zoom cite des intégrations avec des plateformes comme Salesforce, Slack ou ServiceNow. L’éditeur ajoute également des outils destinés à transformer directement les échanges en contenus exploitables. Des canevas baptisés AI Docs, AI Sheets et AI Slides doivent permettre de convertir des réunions en documents, analyses ou présentations, sans quitter l’environnement Zoom. Enfin, Zoom propose un nouvel ensemble d’API pour les développeurs (Zoom AI Services). Celles-ci couvrent la transcription, la traduction, le résumé et certaines capacités de raisonnement.