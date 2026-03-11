E7 et Agent 365 : Microsoft monnaie la gouvernance de l’IA agentique au prix fort

Alors que les préoccupations liées à la gouvernance de l’IA freinent l’adoption en entreprise, Microsoft s’apprête à intégrer son plan de contrôle Agent 365 à sa suite Microsoft 365. C’est l’une des annonces de la « Wave 3 », une des vagues de lancement enchâssées dans sa feuille de route agentique.

Agent 365 et ses intégrations avec d’autres produits, dont la plateforme de développement Microsoft Foundry a été dévoilée lors de la conférence Ignite en novembre dernier. D’après Elliot Pierret, spécialiste Go To Market pour les agents IA et les copilotes chez Microsoft France, Agent 365 fonctionne comme « une police des agents IA » en entreprise.

Lors du Microsoft AI Tour à Paris le 11 mars, Elliot Pierret a expliqué qu’il s’agit de découvrir et de sécuriser tous les agents IA, y compris ceux fournis par des éditeurs tiers. ServiceNow, Workday, SAP et Salesforce en tête.

Et le géant du cloud de promettre des connexions sécurisées aux données d’entreprise via Microsoft Foundry IQ, Fabric IQ et Work IQ.

Le 9 mars, Microsoft a fixé la date de lancement d’Agent 365 au 1er mai, avec un tarif « standalone » de 15 dollars par utilisateur et par mois pour cette extension. La firme de Redmond a également dévoilé de nouvelles fonctionnalités qui entreront en préversion publique à cette date. Parmi elles : des intégrations avec Microsoft Defender et Microsoft Purview, en complément d’Entra ID pour la gestion des identités. Une initiative qui fait écho aux récentes mises à jour de plateformes d’agents IA concurrentes comme ServiceNow. Les éditeurs ne s’y trompent pas : les entreprises craignent le Shadow IT et l’assimilation de leurs données confidentielles par des agents IA en dehors de leur contrôle.

« Ces capacités constituent une amélioration intelligente pour Microsoft, dont ses clients qui utilisent les outils Foundry pour créer leurs agents avaient désespérément besoin », observe Will McKeon-White, analyste chez Forrester Research. « Cela permet aux entreprises de maintenir un inventaire efficace des agents Microsoft et de disposer d’une couche de gouvernance légèrement meilleure, avec de meilleurs contrôles d’accès ».

Selon Gartner, Agent 365 est un « chantier en cours » Microsoft a précisé que les fonctionnalités spécifiques de gouvernance IA seront publiées en préversion au cours des deux prochains mois. Defender évalue le risque de compromission des agents IA et fournit une gestion de la posture de sécurité des données ainsi qu’une prévention des pertes de données. L’intégration avec Purview évalue les risques internes, selon un billet de blog Microsoft. La suite de gouvernance IT permet la gestion de la posture de sécurité, pour les agents Foundry et Copilot Studio. Une nouvelle protection contre les menaces en temps réel (au runtime), ainsi que des capacités d’investigation et de recherche avec Agent 365 via Microsoft Purview, entreront en préversion publique en avril. Toutefois, un rapport Gartner First Take publié et envoyé à la presse le 9 mars qualifie le produit de chantier en cours. Le cabinet d’analystes évoque des fonctionnalités inachevées, une automatisation limitée et des questions encore sans réponse. « De nombreuses fonctionnalités sont inachevées ou reformulent simplement des métriques disponibles dans d’autres centres d’administration et tableaux de bord », indique le rapport. « Agent 365 remonte des alertes (par exemple, agents à risque), mais les administrateurs doivent agir manuellement. Cela peut fonctionner pour un petit nombre d’agents, mais à grande échelle, cela nécessitera de l’automatisation ou des capacités d’automatisation agentique, comme des agents gardiens ». De fait, la documentation de ce centre d’administration qui chevauche des fonctionnalités de Microsoft 365, d’Entra, de Purview et de Defender évoque la prise en charge de 10 agents IA seulement avec la fonction de recherche profonde de Copilot. Un autre analyste du secteur s’interroge sur la pertinence du concept d’« agents gardiens » comme réponse ultime aux préoccupations de gouvernance IA. « Un agent pour surveiller un agent ou pour corriger un autre agent, je pense que cela augmente exponentiellement le risque. Il faudra déplacer cela vers la gauche », explique Matthew Flug, analyste chez IDC. « Ce sera simplement la façon dont vous construisez les agents dans ces plateformes. Vous devez utiliser la plateforme pour créer un agent, et la gouvernance est prise en charge automatiquement avant le déploiement ». Gartner souligne également les lacunes actuelles dans la gestion des identités des agents IA en lien avec Entra Agent ID. D’après Elliott Pierret, ces identifiants sont spécifiques aux agents IA. Contrairement à d’autres plateformes, leur identité n’est pas liée aux usagers existants. Et « il n’existe aucun moyen d’attribuer rétroactivement un identifiant d’agent aux agents créés avant qu’Entra ID Agent ne soit disponible », précise le rapport de Gartner. « À moins d’être recréés, ces agents restent non gérés et hors du périmètre des politiques Agent 365. Certains fournisseurs tiers sont également susceptibles de ne pas externaliser la sécurité des agents auprès de Microsoft. Si l’intégration avec le SDK Agent 365 n’est pas une option, ces agents resteront en dehors du périmètre d’Agent 365 ». Dans sa documentation, Microsoft précise qu’Entra ID Agent est en préversion. Le produit est susceptible d’être modifié de manière substantielle avant son lancement. L’entreprise ne fournit aucune garantie sur les informations disponibles à date. Finalement, « Agent 365 n’est pas un produit unique et c’est un chantier en cours », lâchent les analystes dans le rapport Gartner. « Il s’agit d’un ensemble évolutif de capacités Microsoft proposé à un coût premium. Gartner n’a pas constaté suffisamment de fonctionnalités nouvelles ou dédiées dans Agent 365 pour justifier son prix actuel, bien que cela changera probablement à mesure que le produit arrivera à maturité. » Microsoft n’a pas commenté spécifiquement les rapports Gartner, mais des porte-parole de l’entreprise ont souligné une note du rapport indiquant que les analystes Gartner continueront à réévaluer le produit au fil de son développement. De son côté, Elliot Pierret précise qu’Agent 365 est déjà disponible en accès anticipé à travers le programme Frontier. Le groupe pourrait par ailleurs échelonner les disponibilités générales. Par exemple, les lancements en production risquent d’être décalés entre les États-Unis et les autres pays ou régions du monde.