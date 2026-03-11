E7 et Agent 365 : Microsoft monnaie la gouvernance de l’IA agentique au prix fort
Agent 365 est la réponse de Microsoft aux inquiétudes des entreprises concernant la gestion des agents IA, mais l’intégration onéreuse de cette plateforme encore « en chantier » avec Microsoft 365 fait sourciller les analystes.
Alors que les préoccupations liées à la gouvernance de l’IA freinent l’adoption en entreprise, Microsoft s’apprête à intégrer son plan de contrôle Agent 365 à sa suite Microsoft 365. C’est l’une des annonces de la « Wave 3 », une des vagues de lancement enchâssées dans sa feuille de route agentique.
Agent 365 et ses intégrations avec d’autres produits, dont la plateforme de développement Microsoft Foundry a été dévoilée lors de la conférence Ignite en novembre dernier. D’après Elliot Pierret, spécialiste Go To Market pour les agents IA et les copilotes chez Microsoft France, Agent 365 fonctionne comme « une police des agents IA » en entreprise.
Lors du Microsoft AI Tour à Paris le 11 mars, Elliot Pierret a expliqué qu’il s’agit de découvrir et de sécuriser tous les agents IA, y compris ceux fournis par des éditeurs tiers. ServiceNow, Workday, SAP et Salesforce en tête.
Et le géant du cloud de promettre des connexions sécurisées aux données d’entreprise via Microsoft Foundry IQ, Fabric IQ et Work IQ.
Le 9 mars, Microsoft a fixé la date de lancement d’Agent 365 au 1er mai, avec un tarif « standalone » de 15 dollars par utilisateur et par mois pour cette extension. La firme de Redmond a également dévoilé de nouvelles fonctionnalités qui entreront en préversion publique à cette date. Parmi elles : des intégrations avec Microsoft Defender et Microsoft Purview, en complément d’Entra ID pour la gestion des identités. Une initiative qui fait écho aux récentes mises à jour de plateformes d’agents IA concurrentes comme ServiceNow. Les éditeurs ne s’y trompent pas : les entreprises craignent le Shadow IT et l’assimilation de leurs données confidentielles par des agents IA en dehors de leur contrôle.
« Ces capacités constituent une amélioration intelligente pour Microsoft, dont ses clients qui utilisent les outils Foundry pour créer leurs agents avaient désespérément besoin », observe Will McKeon-White, analyste chez Forrester Research. « Cela permet aux entreprises de maintenir un inventaire efficace des agents Microsoft et de disposer d’une couche de gouvernance légèrement meilleure, avec de meilleurs contrôles d’accès ».
Selon Gartner, Agent 365 est un « chantier en cours »
Microsoft a précisé que les fonctionnalités spécifiques de gouvernance IA seront publiées en préversion au cours des deux prochains mois. Defender évalue le risque de compromission des agents IA et fournit une gestion de la posture de sécurité des données ainsi qu’une prévention des pertes de données. L’intégration avec Purview évalue les risques internes, selon un billet de blog Microsoft. La suite de gouvernance IT permet la gestion de la posture de sécurité, pour les agents Foundry et Copilot Studio. Une nouvelle protection contre les menaces en temps réel (au runtime), ainsi que des capacités d’investigation et de recherche avec Agent 365 via Microsoft Purview, entreront en préversion publique en avril.
Toutefois, un rapport Gartner First Take publié et envoyé à la presse le 9 mars qualifie le produit de chantier en cours. Le cabinet d’analystes évoque des fonctionnalités inachevées, une automatisation limitée et des questions encore sans réponse.
« De nombreuses fonctionnalités sont inachevées ou reformulent simplement des métriques disponibles dans d’autres centres d’administration et tableaux de bord », indique le rapport. « Agent 365 remonte des alertes (par exemple, agents à risque), mais les administrateurs doivent agir manuellement. Cela peut fonctionner pour un petit nombre d’agents, mais à grande échelle, cela nécessitera de l’automatisation ou des capacités d’automatisation agentique, comme des agents gardiens ».
De fait, la documentation de ce centre d’administration qui chevauche des fonctionnalités de Microsoft 365, d’Entra, de Purview et de Defender évoque la prise en charge de 10 agents IA seulement avec la fonction de recherche profonde de Copilot.
Un autre analyste du secteur s’interroge sur la pertinence du concept d’« agents gardiens » comme réponse ultime aux préoccupations de gouvernance IA.
« Un agent pour surveiller un agent ou pour corriger un autre agent, je pense que cela augmente exponentiellement le risque. Il faudra déplacer cela vers la gauche », explique Matthew Flug, analyste chez IDC. « Ce sera simplement la façon dont vous construisez les agents dans ces plateformes. Vous devez utiliser la plateforme pour créer un agent, et la gouvernance est prise en charge automatiquement avant le déploiement ».
Gartner souligne également les lacunes actuelles dans la gestion des identités des agents IA en lien avec Entra Agent ID. D’après Elliott Pierret, ces identifiants sont spécifiques aux agents IA. Contrairement à d’autres plateformes, leur identité n’est pas liée aux usagers existants.
Et « il n’existe aucun moyen d’attribuer rétroactivement un identifiant d’agent aux agents créés avant qu’Entra ID Agent ne soit disponible », précise le rapport de Gartner. « À moins d’être recréés, ces agents restent non gérés et hors du périmètre des politiques Agent 365. Certains fournisseurs tiers sont également susceptibles de ne pas externaliser la sécurité des agents auprès de Microsoft. Si l’intégration avec le SDK Agent 365 n’est pas une option, ces agents resteront en dehors du périmètre d’Agent 365 ».
Dans sa documentation, Microsoft précise qu’Entra ID Agent est en préversion. Le produit est susceptible d’être modifié de manière substantielle avant son lancement. L’entreprise ne fournit aucune garantie sur les informations disponibles à date.
Finalement, « Agent 365 n’est pas un produit unique et c’est un chantier en cours », lâchent les analystes dans le rapport Gartner. « Il s’agit d’un ensemble évolutif de capacités Microsoft proposé à un coût premium. Gartner n’a pas constaté suffisamment de fonctionnalités nouvelles ou dédiées dans Agent 365 pour justifier son prix actuel, bien que cela changera probablement à mesure que le produit arrivera à maturité. »
Microsoft n’a pas commenté spécifiquement les rapports Gartner, mais des porte-parole de l’entreprise ont souligné une note du rapport indiquant que les analystes Gartner continueront à réévaluer le produit au fil de son développement.
De son côté, Elliot Pierret précise qu’Agent 365 est déjà disponible en accès anticipé à travers le programme Frontier. Le groupe pourrait par ailleurs échelonner les disponibilités générales. Par exemple, les lancements en production risquent d’être décalés entre les États-Unis et les autres pays ou régions du monde.
Microsoft 365 E7 : l’IA agentique fait enfler le prix de la suite bureautique
En outre, l’intégration à venir entre Agent 365 et le niveau de tiers de licence E7 pour la suite de productivité Microsoft 365, également prévue pour le 1er mai, a suscité des critiques particulièrement vives de la part de Gartner et d’autres observateurs. La licence E7 regroupera Microsoft 365 Copilot, Agent 365, Microsoft Entra Suite et Microsoft 365 E5 avec de nouvelles fonctionnalités de sécurité Defender, Entra, Intune et Purview, au prix public de 99 dollars par utilisateur et par mois. Cela représente une augmentation de 39 dollars par utilisateur et par mois par rapport à la licence E5 (57 dollars par siège par mois).
Un autre rapport Gartner First Take publié cette semaine note également que les remises sur volume ne sont pas aussi généreuses avec E7 qu’avec les versions précédentes. Microsoft offre un rabais de 13,2 % comparativement à l’achat séparé des fonctionnalités listées. Dans le même scénario, les abonnements E3 (36 dollars par siège par mois) et E5 bénéficient de remises de 14,5 % et 16,4 %. Ce rapport encourage les DSI à utiliser le prix d’E7 comme levier dans les négociations avec Microsoft.
« Les entreprises disposant déjà d’une licence ME5 devraient demander des remises sur ME7 qui reflètent la perte de leur tarification par palier de volume, leur remise actuelle sur les produits Microsoft 365, l’ampleur de leur engagement Microsoft Copilot, le pourcentage d’utilisateurs qui auront réellement besoin d’Agent 365, et le risque d’acquérir Agent 365 à un stade précoce », affirme le second rapport Gartner.
Selon la tarification publique, pour un engagement annuel, le coût du siège par mois en combinant la licence E5 et Copilot revient aujourd’hui à 87 dollars par mois. En décembre dernier, Microsoft avait annoncé que les prix des licences augmenteraient de 16 % en moyenne au 1er juillet 2026. La licence E5 coûtera alors 60 dollars par utilisateur par mois, tandis que le prix de Copilot restera inchangé (30 dollars par utilisateur par mois).
Will McKeon-White de Forrester reconnaît que le prix « est un peu exagéré, pour être franc. Je préfère attendre d’avoir plus de détails sur le contrat avant de me prononcer. Toutefois, il faudrait qu’il couvre toutes les dépenses potentielles avant que je me sente à l’aise de passer entièrement à E7 pour tout le monde [dans mon organisation] ».
Reste à voir si, comme la Société Générale et Egis, les entreprises abandonneront leur Secure GPT au profit de cette suite agentique. La plupart des grands groupes avaient lancé des projets en interne pour protéger leurs données confidentielles et économiser des coûts de licence. Une équation qui fonctionne tant que la consommation de tokens ne dépasse pas un certain plafond ou que les fonctionnalités internalisées suivent. Là, Microsoft prétend égaler les produits OpenAI et Anthropic, la sécurité et l’unification en plus.
Cet article est une adaptation d’un article en langue anglaise initialement publié sur SearchITOperations.
Pour approfondir sur IA appliquée, GenAI, IA infusée
-
Les recettes de Transgourmet pour sécuriser ses données sur Azure
-
4 tendances informatiques à surveiller en 2026 pour les utilisateurs finaux
-
Microsoft 365 : hausse des tarifs pour faire payer l’IA, mais pour quel ROI ?
-
IA agentique : Microsoft étoffe sa modélisation sémantique et ses outils de recherche