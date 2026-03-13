Cyberattaque contre Stryker : que sait-on de Handala ?

La récente attaque contre Stryker ne doit pas être analysée comme un incident isolé, mais comme l’évolution d’une doctrine iranienne de représailles numériques qui combine destruction systématique et exfiltration massive.

Depuis les attaques Shamoon (2012) jusqu’aux opérations récentes contre des infrastructures médicales, les acteurs affiliés au Ministère iranien de l’Intelligence et de la Sécurité (MOIS) ont perfectionné une approche hybride exploitant à la fois des outils légitimes détournés et des techniques manuelles coordonnées.

Void Manticore Initialement traitée comme une énième enseigne de rançongiciel, l’enseigne Handala a rapidement cessé d’être considérée de la sorte. Des hacktivistes pro-Iran ont été soupçonnés. Mais les recherches ont permis de clarifier l’identité derrière les opérations attribuées à Handala, également suivi sous le nom de Void Manticore. Il s’agit d’un acteur malveillant iranien qui a été responsable de multiples attaques destructrices combinées à des opérations de type hack and leak. Ce groupe opère plusieurs personnalités en ligne, dont la plus notable est Homeland Justice, maintenue depuis mi 2022 pour des attaques contre le gouvernement, les télécommunications et d’autres secteurs en Albanie. Handala a de son côté été responsable de multiples intrusions en Israël et a récemment élargi sa cible aux entreprises basées aux États-Unis, notamment le géant des technologies médicales Stryker. Les personnalités opérationnelles principales incluent Homeland Justice, Karma – qui a été entièrement remplacé par Handala – et donc ce dernier. Selon les observations, Handala est une personnalité en ligne exploitée par Void Manticore et semble tirer son nom et ses images du personnage palestinien Handala. Ce groupe est affilié au MOIS Internal Security Deputy, en particulier à sa division dite de contre-terrorisme, opérant sous la supervision de Seyed Yahya Hosseini Panjaki, indique Check Point. Ce dernier a été tué lors des frappes d’Israël sur l’Iran au début de mars 2026, marquant un moment tragique dans l’histoire de ce groupe.

Mode opératoire L’approche technique de Handala reste principalement manuelle – ou hands-on –, avec un déplacement latéral effectué en grande partie via RDP. Pour atteindre les hôtes qui n’étaient pas directement accessibles depuis l’extérieur du réseau, le groupe a été observé en déployant NetBird, une plateforme conçue pour créer des réseaux maillés sécurisés de confiance zéro. L’installation de NetBird a été effectuée manuellement : les attaquants se sont d’abord connectés aux hôtes compromis via RDP, puis ont utilisé le navigateur web local pour télécharger directement le logiciel depuis le site officiel de NetBird. Pour l’accès initial, les attaquants ont exploité des comptes VPN compromis et des segments IP de VPN commerciaux ainsi que des plages Starlink.