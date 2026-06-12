Agents IA : rapprochement entre Google et Workday

Google Cloud et Workday approfondissent leur partenariat. L’assistant Sana de Workday intègre la plateforme Gemini Enterprise de Google.

Ce rapprochement technologique devrait faciliter le développement de workflows et d’agents entre les deux plateformes, pour les fonctions RH et les métiers financiers, dixit un communiqué des deux acteurs.

Les utilisateurs des deux plateformes peuvent poser une question dans Gemini et obtenir une réponse extraite de Workday. En sens inverse, Gemini est également devenu le modèle d’IA par défaut de Sana.

L’agent Sana est par ailleurs disponible sur la marketplace de Google Cloud. D’autres agents IA de Workday sont prévus un peu plus tard cette année.

Ce partenariat intervient alors que les fournisseurs d’IA cherchent à s’intégrer davantage dans les workflows des entreprises et à décloisonner leurs données.

De leur côté, les éditeurs d’ERP/PGI – et le marché logiciel dans son ensemble – font face au « SaaSpocalypse ». Les entreprises se tourneraient vers l’IA au détriment des éditeurs SaaS pour gérer leurs processus. Workday a subi de plein fouet ce « narratif », justifié ou non. Comme SAP, l’éditeur a perdu 40 % de sa valeur boursière en un an. Il a changé de directeur général en février. Et il s’est séparé de 2 % de ses effectifs.

« Nous entrons dans l’un des moments les plus importants de notre histoire », assurait Aneel Bhusri, cofondateur et actuel DG de Workday, lors de son retour à la tête de l’entreprise. « L’IA est une transformation plus profonde que le SaaS. Elle déterminera les prochains leaders du marché ».

En collaboration avec CIO Dive.