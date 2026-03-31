Comment l'IA a permis de démasquer un informaticien nord-coréen malveillant

À l'été 2025, un jeune informaticien du nom de Trevor Roth* a décroché un poste à distance chez Exabeam, un fournisseur de solutions de cybersécurité.

Trevor Roth avait brillamment réussi son entretien technique et son test. Il avait également passé avec succès son entretien vidéo — même si l'équipe de recrutement avait l'impression qu'il avait peut-être eu recours à des outils d'IA générative pour obtenir une aide en temps réel — et Exabeam lui a proposé un poste. Une fois les formalités d'embauche habituelles accomplies, notamment la vérification de ses antécédents, il a reçu son ordinateur portable du service informatique et s'est immédiatement mis au travail.

Il y avait juste un problème. « Trevor Roth » était en réalité un acteur malveillant nord-coréen, utilisant une identité volée et des documents falsifiés. Et il se trouvait désormais au sein du réseau privé d'Exabeam.

Des acteurs malveillants étrangers originaires de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) constituent une menace omniprésente et croissante pour les entreprises du classement Fortune 500. Le département du Trésor américain estime que des milliers d'entre eux figurent sur les fiches de paie d'entreprises américaines et ont accès à leurs systèmes d'entreprise. Les objectifs des agents nord-coréens sont doubles : premièrement, gagner de l'argent pour le régime autoritaire de leur pays, et deuxièmement, permettre des intrusions malveillantes. Dans des affaires récentes, des employeurs américains ont été victimes de vols de cryptomonnaies, de données sensibles et d'extorsion de données aux mains d'initiés malveillants originaires de la Corée du Nord.

Ce qui complique les efforts de détection, c'est que ces acteurs malveillants étrangers cherchent souvent à rester en poste pendant des mois, voire des années, ce qui les incite à faire profil bas. « En général, on observe ce type d’attaques discrètes et lentes, qui exploitent les ressources existantes, des activités qui ne sont pas très évidentes », expliquait Steve Povolny, vice-président de la recherche en IA et en sécurité chez Exabeam, lors d’une présentation à la RSAC 2026 : « on observe des comportements qui passent inaperçus, jusqu’à ce qu’ils ne le soient plus ».

Malheureusement pour le nouvel employé d'Exabeam, son premier jour de travail a également été son dernier — en partie à cause de l'IA autonome.