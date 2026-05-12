OpenAI se lance dans le consulting, Anthropic aussi

Et si la valeur ajoutée de l’IA n’était pas (que) dans les algorithmes ? Si elle était aussi, voire surtout, dans les savoir-faire qui l’entourent : déploiement réel, passage à l’échelle, maîtrise des coûts, vérification des résultats, observabilité, gouvernance, orchestration, qualité des données, connexion avec les documents et les données, ou encore dans la formation et le reskilling, ou dans la détection des bons cas d’usage au-delà des PoC ?

Ce sont les questions que se posent de plus en plus de décideurs qui peinent à voir des ROI tangibles malgré les promesses de leurs fournisseurs.

C’est aussi ce que semblent de plus en plus penser… ces producteurs d’IA eux-mêmes.

En France, Mistral s’est amicalement rapproché d’Ekimetrics. En Allemagne, le Canadien Cohere a mis la main sur Aleph Alpha.

Et plus clairement encore, voilà qu’aujourd’hui OpenAI rachète un cabinet de conseils en « IA appliquée », Tomoro, et qu’il lance officiellement une nouvelle entité : OpenAI Deployment Company. En clair, une ESN spécialisée dans le déploiement concret de ses modèles « frontières », les plus avancés.

Capgemini investit dans la « Deployment Company » d’OpenAI Comme toujours chez OpenAI, cette « Deployment Company » a été financé (à hauteur de 4 milliards de dollars) en grande partie avec une levée de fonds. Un tour de table auquel ont participé plusieurs institutions et partenaires comme Bain Capital, Brookfield, BBVA (la banque espagnole qui a fait all-in avec OpenAI en interne), Goldman Sachs, SoftBank (également de la partie avec OpenAI dans le chaotique projet Stargate), Capgemini, ou McKinsey & Company – liste non exhaustive. OpenAI l’assure, ses consultants seront des experts terrains, pas des vendeurs de « slides ». « Une mission type commence par un diagnostic ciblé afin d’identifier les domaines où l’IA peut apporter le plus de valeur, suivi de la sélection d’un petit nombre de processus prioritaires choisis en collaboration avec la direction et les équipes opérationnelles du client », explique OpenAI. « [Nos ingénieurs] travailleront ensuite avec l’organisation pour concevoir, développer, tester et déployer des systèmes opérationnels [avec] des dispositifs de contrôle et [intégrés] aux processus métier ». L’éditeur insiste sur le fait qu’il savait depuis le début que la science des modèles n’était « qu’une partie de sa mission ».

La pression sur les prix et les coûts poussent à la diversification Mais la comoditisation des LLMs, bien soutenue par plusieurs acteurs open weight chinois (DeepSeek, mais aussi Qwen ou GLM), et les montants astronomiques investis dans l’infrastructure par OpenAI expliquent également beaucoup les raisons de cette diversification. Face à cette concurrence de plus en plus efficace, les modèles propriétaires ne pourront dépasser un certain prix (en théorie), sous peine de voir les clients déserter vers ces alternatives. Mais les coûts de production (data centers, GPU, énergie, etc.), eux, s’envolent. Une nouvelle activité s’impose donc comme un impératif.