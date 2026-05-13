Avec ses outils MCP, Atlassian dit réduire sa consommation de tokens

Les nouvelles capacités MCP (Model Context Protocol) d’Atlassian et les outils CLI, lancés en version bêta la semaine dernière, offriront aux agents IA du système Rovo d’Atlassian et des plateformes tierces un accès plus précis au contexte au sein du Teamwork Graph d’Atlassian. Ces nouveaux outils doivent permettre à tous les agents et développeurs humains d’explorer l’intégralité de ce graphe de connaissances. Il fournit un contexte, notamment les relations entre les ressources de données, afin de guider les flux de travail des agents IA, dont Rovo AI.

MCP est un projet open source qui gère l’accès des agents IA aux données contextuelles et aux outils sous-jacents des systèmes tiers. Bien que le secteur l’ait rapidement adopté, ce protocole peut s’avérer bruyant, selon Jamil Valliani, vice-président et responsable des produits IA chez Atlassian.

« [Par défaut], il offre à un agent un moyen d’obtenir aisément autant de données que possible sans comprendre aucune des relations. Il s’agit simplement de récupérer un tas de données brutes pour remplir la fenêtre de contexte, puis d’essayer d’en tirer des conclusions, ce qui entraîne une surconsommation de tokens », lance-t-il. « Désormais, un agent peut rechercher exactement ce que vous voulez et comprendre les relations entre les objets. Cela vous permet de disposer de connaissances beaucoup plus structurées sans collecter de grands volumes de données ».

Selon Jamil Valliani, les nouveaux outils MCP produiront des résultats de recherche 44 % plus précis et réduiront également les échanges de données parasites entre les agents. Cela permettra de réduire les coûts liés à la consommation de tokens jusqu’à 48 %.

D’après Rebecca Wettemann, PDG du cabinet d’études indépendant Valoir, la gestion des coûts et la consommation de tokens constituent des préoccupations croissantes chez les entreprises.

Les analystes observent des inquiétudes concernant les coûts « Ce que les gens redoutent, c’est de se coucher le soir et de se réveiller le lendemain matin pour découvrir, non pas que l’IA ait causé d’énormes dégâts, mais qu’elle ait dépensé 4 millions de dollars en tokens sans aucun résultat », illustre-t-elle. Les modèles de tarification des éditeurs pour les agents IA sont encore en cours d’élaboration. Cela ne les empêche pas de pousser leur adoption auprès des entreprises, souligne Thomas Wieberneit, cofondateur, PDG et directeur d’AheadCRM. C’est un cabinet de conseil spécialisé dans la gestion de la relation client, l’expérience client et l’IA. « Comment associer les services d’agents IA à un modèle de tarification suffisamment transparent pour que le directeur financier non seulement le comprenne, mais y adhère ? », s’interroge Thomas Wieberneit. « La tarification à la consommation n’est pas la solution, car elle ne lie pas les résultats aux prix », lance-t-il. « En réalité, c’est le prétexte que [les éditeurs] utilisent pour gonfler leurs revenus. Et ils s’en lavent en quelque sorte les mains : “eh bien, si vous l’aviez mis en œuvre correctement, vous en auriez tiré de la valeur” », continue-t-il. « L’ensemble du secteur doit parvenir à des modèles de fonctionnement qui conviennent aux deux parties ». D’autant que, selon Charles Betz, analyste de Forrester Research, la supervision d’agents autonomes à l’aide d’autres agents contribue à la consommation de tokens. Tout comme l’échange de données entre plusieurs plateformes est coûteux. « L’une des choses surprenantes qui ressort des entretiens avec les clients, c’est que les coûts d’évaluation commencent à devenir inacceptables : un agent s’occupe d’une tâche, puis un autre agent l’évalue », évoque l’analyste. « Cela permet certes d’atteindre le niveau de qualité requis, [mais] cela coûte aussi deux fois plus cher que [ce qu’ils avaient prévu] ». L’échange de données entre les agents de plusieurs fournisseurs risque d’aggraver ce problème, poursuit-il, car la plupart des éditeurs, y compris les hyperscalers, facturent la sortie de données de leurs réseaux.

ServiceNow et Atlassian modifient l’accès aux données des agents ServiceNow, concurrent d’Atlassian dans le domaine de la gestion des services d’entreprise, a également revu son approche de ces échanges avec le lancement d’un nouvel « Access Fabric » lors de sa conférence Knowledge du 5 au 7 mai. Access Fabric distingue les requêtes de données des agents IA, plus légères, des frais de sortie de données facturés au gigaoctet qui s’appliquent lorsque les utilisateurs transfèrent de grands volumes de données hors de la plateforme. ServiceNow n’a pas divulgué le prix d’Access Fabric. Un porte-parole de l’entreprise a déclaré que les clients peuvent surveiller les coûts de sortie de données à l’aide de la fonctionnalité de gestion des abonnements accessible à tous les clients de sa plateforme d’IA. Ces coûts ne sont actuellement pas pris en compte dans les rapports de gestion des coûts disponibles dans la console AI Control Tower de ServiceNow. Sur place à Las Vegas, l’information a suscité des discussions entre l’éditeur et les analystes financiers, mais n’a pas été formellement évoquée avec la presse. Selon Charles Betz de Forrester Research, ces coûts continueront de susciter des questions de la part des clients chez ces deux éditeurs. « Une équipe d’architectes d’une grande entreprise vient de me faire part de ses inquiétudes […] concernant les dernières conditions générales de ServiceNow relatives au trafic sortant des agents IA sur son graphe », témoigne-t-il. « Apparemment, une ribambelle de startups désire ardemment les données d’Atlassian et de ServiceNow », évoque-t-il, sans révéler de noms. « Donc, Atlassian et ServiceNow vont se retrouver dans une situation très délicate : ils ne veulent pas limiter leurs clients, mais si leurs clients font appel à un agent qui souhaite télécharger l’intégralité du graphe, ils vont devoir facturer ce service. Cela va créer de sérieuses tensions ». Un porte-parole d’Atlassian affirme que la réduction des coûts de transfert de données pour les clients passera notamment par l’usage des nouveaux outils MCP disponibles pour Teamwork Graph, moins gourmand en données et en tokens. « Nous soutiendrons toujours la portabilité des données, mais le graphe est bien plus qu’une simple copie des données d’un client », insiste le porte-parole dans une déclaration envoyée par e-mail à Informa TechTarget. « Il s’agit d’une couche d’intelligence fondée sur des relations déduites et une compréhension sémantique, et c’est ce qui permet d’offrir des expériences nettement améliorées ».