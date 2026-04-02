L’ombre de REvil : traque internationale des architectes d’une cybermenace systémique

Le parquet de Karlsruhe et l’office régional de police judiciaire du Baden-Württemberg ont officiellement identifié deux figures centrales associées aux gangs de ransomware GandCrab et REvil.

Anatoly Sergeevitsch Kravchuk, né le 13 juin 1982 en Ukraine, est suspecté d’avoir exercé un rôle de direction opérationnelle majeure entre début 2019 et juillet 2021. Ses fonctions auraient consisté à coordonner les campagnes d’attaques, à recruter des affiliés et à superviser la gestion des flux financiers. Parallèlement, Daniil Maksimovich Shchukin, né le 5 octobre 1994 en Russie, est désigné comme l’architecte technique principal. Il est accusé du développement et de la maintenance des outils de chiffrement ainsi que des infrastructures de gestion hébergées sur le dark web.

Selon le parquet de Karlsruhe, « il est établi que les deux suspects sont responsables de l’attaque de 2019 contre les théâtres d’État de Stuttgart » et de la gestion du programme de « Ransomware-as-a-Service » (RaaS). Ces accusations s’accompagnent de mandats d’arrêt émis aux niveaux national et européen. Les autorités ont classé les deux suspects sur la liste « EU Most Wanted », soulignant l’urgence de leur capture compte tenu de la portée internationale de leurs actions. Cette identification résulte d’une « analyse transnationale de transactions cryptographiques et d’une collaboration européenne » approfondie. Les autorités suspectent leur présence en Russie, bien que leur localisation exacte reste incertaine.

Le modèle RaaS et son impact économique L’organisation des groupes GandCrab et REvil illustre un modèle de criminalité hautement structuré, reposant sur un modèle dit de RaaS qui a permis une scalabilité exceptionnelle des attaques. Les instigateurs fournissaient aux affiliés des logiciels de chiffrement et des outils de vol de données en échange d’une répartition des gains. Les données d’enquête établies par les services allemands révèlent que 130 affaires de chantage en bande ont été constatées, conduisant à 25 paiements de rançons établis. Le montant total versé s’élève à 1,9 million d’euros. Cependant, le préjudice économique global dépasse largement ces sommes. Les autorités allemandes ont établi que « le préjudice économique global dépasse les 35,4 millions d’euros ». Ce chiffre intègre non seulement les rançons, mais aussi les coûts liés à l’arrêt d’activité, à la reconstruction des systèmes et aux pertes d’exploitation. La stratégie de « double extorsion » a été systématiquement utilisée : « des données ont été spoliées et la menace de leur publication a été faite en cas de non-paiement ». Ce modèle a été appliqué avec une efficacité redoutable contre des cibles variées, allant des PME aux grandes institutions publiques, comme en témoigne l’incidence sur les théâtres nationaux du Wurtemberg.

Évolution tactique et attaques par la chaîne d’approvisionnement Dès 2019, l’analyse forensique suggérait une continuité opérationnelle entre GandCrab et REvil (Sodinokibi), bien que les tactiques d’infection aient évolué pour accroître la surface d’attaque. Initialement, le groupe exploitait des vulnérabilités non corrigées sur des déploiements Oracle WebLogic. Cependant, les vecteurs de propagation se sont élargis pour inclure l’exploitation de services d’administration à distance (RDP). Mais une évolution majeure s’est produite avec l’attaque contre Kaseya VSA en juillet 2021. L’exploitation de la vulnérabilité CVE-2021-30116 a permis aux attaquants de compromettre des prestataires de services managés (PSM), dont plus de 30 aux États-Unis et en Europe, et d’atteindre simultanément des milliers de machines. Une demande de rançon initiale de 45 000 dollars par machine avait alors été formulée, totalisant une exigence de paiement d’environ 70 millions de dollars pour l’ensemble des hôtes compromis. Cette méthode de rebond avait permis aux attaquants de frapper avec une rapidité et une ampleur inédites, surpassant les capacités de réponse traditionnelle des équipes de sécurité internes.