Ransomware : un mois d'avril plus intense qu'à l'accoutumé

Le paysage des cyberattaques par rançongiciel a montré une tendance à la hausse soutenue au cours du mois d'avril 2026. Avec un total de 771 incidents recensés, ce chiffre marque une légère progression par rapport au mois précédent. Cette augmentation mensuelle de 1,4 % suggère que la pression exercée par les acteurs malveillants reste constante et légèrement croissante sur le terrain.

Plus significatif encore, l'analyse annuelle révèle une accélération notable de la menace ; le nombre d'attaques enregistrées en avril 2026 représente une augmentation substantielle de près de 18 % par rapport à la même période l'année précédente. Cette dynamique indique une maturation ou une intensification globale des campagnes de rançongiciel à l'échelle internationale.

Ce n'est pas tout : historiquement, le mois d'avril amorce le déclin saisonnier des activités offensives des cybercriminels. Ce qui n'a pas été le cas cette année et n'augure rien de bon pour le printemps dans son ensemble.

L'activité offensive est principalement concentrée autour de plusieurs groupes bien établis. Les entités telles que Qilin, TheGentlemen et DragonForce se distinguent comme les principaux vecteurs d'attaques, chacun enregistrant un nombre significatif de revendications.

Ces groupes démontrent une capacité opérationnelle soutenue, suggérant des infrastructures robustes et une diversification potentielle de leurs cibles. La présence continue d'acteurs comme Akira et Coinbasecartel confirme la fragmentation de l'écosystème des rançongiciels, où plusieurs groupes opèrent simultanément avec une efficacité redoutable.

L'une des surprises, toutefois, vient d'Akira. L'enseigne semble avoir récemment - autour de la mi-avril - opéré un changement de stratégie pour la divulgation des données volées à ses victime, choisissant un simple serveur Web au lieu de ses habituels torrents. Mais ce n'est pas tout : le niveau réel d'activité de l'enseigne semble reculer, comme si un ou plusieurs affidés avaient subitement décidé de changer de crèmerie.

Géographiquement, les États-Unis demeurent le théâtre principal des opérations de rançongiciel, concentrant près d'un tiers des incidents rapportés. Le Royaume-Uni et l'Allemagne affichent également une vulnérabilité élevée, partageant un nombre similaire d'attaques. Ces données confirment la concentration des cibles sur les économies occidentales développées, qui présentent souvent des infrastructures critiques ou des données de haute valeur.

Concernant la France, le pays enregistre une présence notable dans les statistiques globales avec vingt-huit incidents recensés en avril 2026. Bien que ce volume soit inférieur à celui des leaders mondiaux, il témoigne d'une exposition significative aux risques cyber. Cette donnée appelle à une vigilance accrue des entités françaises, car la menace est bien établie sur le territoire national et ne montre aucun signe de ralentissement.