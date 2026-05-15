Levi’s passe à l’ERP prêt à porter

Levi Strauss & Co. a standardisé plus de 80 % de ses processus métier à l’échelle mondiale. Cette modernisation majeure s’est accompagnée d’une migration vers un seul et unique ERP, en mode cloud, S/4 Fashion de SAP, et du décommissionnement de plus de 90 systèmes legacy.

Levi’s vient d’achever le déploiement de sa plateforme ERP dans 14 pays d’Asie-Pacifique et de Chine. Cette étape fait suite aux mises en service réussies au Mexique, au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Inde. Reste l’Europe et le Brésil où la migration est en cours. Elle devrait se terminer mi-2027.

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Bonnes pratiques et évolution plus fluide de l’ERP cloud Un des éléments de la décision est à chercher du côté de la standardisation que permet – et qu’impose – ce type d’ERP cloud en collant aux bonnes pratiques d’un secteur (ici, la mode), par opposition aux ERP historiques qui permettent certes des personnalisations pointues, mais avec tous les désagréments de ces spécifiques. L’entreprise souhaitait également avoir une solution qui évolue de manière plus fluide au fil des mises à jour. « Nous n’avons pas choisi cette plateforme pour résoudre les problèmes d’aujourd’hui », justifie Jason Gowans, directeur du numérique et de la technologie chez Levi’s lors de SAPPHIRE 2026, la grand-messe annuelle de SAP. « Nous l’avons conçue pour évoluer avec le marché et tirer parti des capacités d’IA et d’automatisation au fur et à mesure qu’elles sortent. »