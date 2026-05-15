nnattalli - stock.adobe.com
Levi’s passe à l’ERP prêt à porter
Plus de 2 600 collaborateurs travailleront sur une plateforme unique avec des processus et des données unifiés. Fini les spécifiques également. Levi Strauss a choisi S/4HANA, version cloud, pour standardiser ses opérations et évoluer avec les bonnes pratiques du secteur de la mode. L’entreprise explore également des cas d’usages pour l’IA avec SAP et Microsoft.
Levi Strauss & Co. a standardisé plus de 80 % de ses processus métier à l’échelle mondiale. Cette modernisation majeure s’est accompagnée d’une migration vers un seul et unique ERP, en mode cloud, S/4 Fashion de SAP, et du décommissionnement de plus de 90 systèmes legacy.
Levi’s vient d’achever le déploiement de sa plateforme ERP dans 14 pays d’Asie-Pacifique et de Chine. Cette étape fait suite aux mises en service réussies au Mexique, au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Inde. Reste l’Europe et le Brésil où la migration est en cours. Elle devrait se terminer mi-2027.
Ho
Bonnes pratiques et évolution plus fluide de l’ERP cloud
Un des éléments de la décision est à chercher du côté de la standardisation que permet – et qu’impose – ce type d’ERP cloud en collant aux bonnes pratiques d’un secteur (ici, la mode), par opposition aux ERP historiques qui permettent certes des personnalisations pointues, mais avec tous les désagréments de ces spécifiques.
L’entreprise souhaitait également avoir une solution qui évolue de manière plus fluide au fil des mises à jour.
« Nous n’avons pas choisi cette plateforme pour résoudre les problèmes d’aujourd’hui », justifie Jason Gowans, directeur du numérique et de la technologie chez Levi’s lors de SAPPHIRE 2026, la grand-messe annuelle de SAP. « Nous l’avons conçue pour évoluer avec le marché et tirer parti des capacités d’IA et d’automatisation au fur et à mesure qu’elles sortent. »
Agents et applications IA
Le fait est que le groupe intègre déjà l’intelligence artificielle dans son ERP avec des agents qui traitent les commandes, gèrent les tâches de conformité liées aux fournisseurs et saisisent les factures. Levi’s a même collaboré avec SAP pour développer un processus de bout en bout qui ne prendrait que 20 minutes, contre 48 heures en moyenne dans le secteur.
Levi’s collabore également avec Microsoft autour d’un framework agentique transverse, orchestré par un « super-agent », dans les domaines de l’IT, des RH et des opérations.
Dans la distribution, également un domaine de Levi’s qui possède des boutiques, l’IA générative devrait avoir un impact profond sur l’expérience d’achat. Un rapport de McKinsey & Company et ICSC estime qu’elle générera 1 000 milliards $ de chiffre d'affaires d’ici 2030, rien qu’aux États-Unis.
Levi’s a également lancé deux outils d’IA : Stitch pour optimiser les opérations en magasin et Outfitting pour assister les clients dans leurs choix.
Car côté consommateurs, l’adoption de l’IA s’accélère également : 62 % d’entre eux déclarent l’utiliser pour comparer les marques, les prix et les avis.
Publié initialement sur CIODive.