Axios compromis : l’impact d’une intrusion nord-coréenne sur la chaîne logistique

L’incident affecte Axios, un client HTTP JavaScript essentiel avec plus de 100 millions de téléchargements hebdomadaires, selon des données de Step Security. L’attaquant a pris le contrôle du compte du mainteneur, Jason Saayman, pour publier des versions infectées en contournant les pipelines d’intégration continue GitHub. Feross, PDG de Socket Security, a qualifié cet événement de « cyberattaque active sur la chaîne logisitique » ciblant l’un des packages les plus dépendants du registre NPM.

La méthodologie de l’attaquant témoigne d’une planification rigoureuse. Contrairement à des attaques opportunistes, la phase de prépositionnement a duré 18 heures. Une version « propre », [email protected] , a été publiée en premier pour créer un historique de confiance et éviter les systèmes de détection automatisés. Le code malveillant a été injecté dans la version suivante, 4.2.1 . John Hultquist – analyste principal dans le groupe de renseignement sur les menaces Google (GTIG) – attribue cette activité à un acteur nord-coréen, désigné sous le nom de code UNC1069.

Mécanique d’exécution et persistance multi-plateformes L’infection s’active via un appel « postinstall » exécuté automatiquement lors de l’installation du package. Un script d’initialisation nommé setup.js , fortement maquillé, détecte le système d’exploitation de la victime et déploie une charge utile adaptée. Sous Windows, le malware imite le terminal Windows légitime en copiant powershell.exe vers %PROGRAMDATA%\wt.exe et en utilisant un script VBScript pour télécharger une charge utile cachée. Sur macOS, l’exécution se fait via AppleScript, téléchargeant un binaire Mach-O vers /Library/Caches/com.apple.act.mond , un emplacement mimant un démon système légitime. Sur Linux, un script Python est exécuté en arrière-plan via la commande nohup . Ce processus installe la porte dérobée WAVESHAPER.V2, une évolution de l’outil utilisé précédemment par UNC1069. Ce logiciel offre des capacités de RAT complètes, incluant la reconnaissance système, l’énumération des répertoires et l’exécution de commandes arbitraires. Le malware communique avec le serveur de commande et de contrôle (C2) via le domaine sfrclak.com et l’adresse IP 142.11.206.73 . La sophistication de l’attaque inclut la suppression des traces. Après l’exécution, le script supprime les artefacts malveillants comme setup.js et remplace le fichier package.json modifié par une copie saine préexistante nommée package.md . Selon Charles Carmakal, CTO chez Mandiant, cet incident « est large et s’étend à d’autres packages populaires qui en ont une dépendance ».