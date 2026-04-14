ClickFix : la menace d'adapte déjà aux nouvelles protections de macOS

La technique dite « ClickFix » repose sur un principe d'ingénierie sociale redoutable : inciter un utilisateur à exécuter une commande malveillante en simulant une procédure de maintenance système. Traditionnellement, ces attaques poussent la victime à copier-coller des instructions dans le Terminal. Cependant, les chercheurs de Jamf Threat Labs ont identifié une variante sophistiquée qui contourne cette approche classique : « cette variante utilise un flux déclenché par le navigateur pour lancer l'Éditeur de script », explique ainsi Thijs Xhaflaire.

Le mécanisme repose sur l'utilisation du schéma d'URL `applescript://`. Lorsqu'un utilisateur clique sur un bouton frauduleux sur une page web simulant une maintenance Apple, le navigateur déclenche ce schéma pour ouvrir directement l'Éditeur de script de macOS avec un script pré-rempli. Ce détournement est stratégique : en évitant le Terminal, les attaquants cherchent à contourner les protections qui surveillent spécifiquement les actions de collage dans l'interface de ligne de commande habituelle.