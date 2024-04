Administration : déboguez vos scripts PowerShell avec Visual Studio Code

Si vous avez passé beaucoup de temps à écrire des scripts PowerShell sous Windows, il y a de fortes chances que vous ayez utilisé l'environnement de script intégré PowerShell de Windows : ISE. Il s'agit d'un compagnon fidèle pour de nombreux administrateurs qui codent depuis de nombreuses années. Cependant, malgré tous les bons souvenirs de débogage de scripts dans l'ISE, il est temps de passer à l'outil standard de l'industrie pour le développement de PowerShell : Visual Studio Code (VS Code).

Visual Studio Code est un éditeur de code universel. Il ne déploie ses atouts que lorsque vous installez des extensions pour le langage de votre choix. Dans cet article, nous allons voir comment installer et configurer l'extension officielle PowerShell, couvrir les fonctionnalités qu'elle ajoute, comment déboguer le code PowerShell et effectuer quelques interactions Git de base. À la fin de l'article, vous serez équipé pour dépendre entièrement de VS Code pour vos besoins de développement PowerShell.

Un autre avantage de l'apprentissage de PowerShell dans VS Code est qu'il vous permet de passer facilement à l'écriture de Terraform ou même de Python dans VS Code afin d'élargir vos compétences dans d'autres domaines.

Comment ajouter l'extension PowerShell à Visual Studio Code ? Tout d'abord, si vous n'avez pas installé VS Code, vous pouvez le télécharger pour votre système d'exploitation ici. Bien que tous les exemples de cet article aient été exécutés sous Windows, l'expérience est multiplate-forme et s'applique aussi bien à Linux qu'à MacOS avec PowerShell 7. Après l'installation, ouvrez-le et sélectionnez le thème de votre choix. Ensuite, cliquez sur l'option Extensions dans la barre latérale et recherchez PowerShell. Cliquez sur le bouton Installer pour l'extension PowerShell de Microsoft. Recherchez l'extension PowerShell dans VS Code et installez-la. La première chose qui vous sera présentée est un guide. Si vous appréciez les introductions guidées, il est recommandé de l'essayer pour vous familiariser avec les récentes mises à jour. En bas, vous devriez remarquer une nouvelle fenêtre de terminal appelée PowerShell Extension et l'explorateur de commandes devrait apparaître dans la barre latérale. Ce sera une vue familière si vous venez de Windows PowerShell ISE. Si vous allez dans Fichier > Paramètres, puis développez Extensions > PowerShell, vous trouverez les paramètres de l'extension PowerShell. Par exemple, si vous utilisez le paramètre Format on Save (Éditeur de texte > Formatage), vous disposez de plusieurs options pour le formatage automatique de votre code par le système. Une option appréciée est d'activer le formatage du code : Auto Correct Aliases for VS Code pour remplacer les alias à chaque fois que vous enregistrez.

Comment utiliser l'extension PowerShell dans VS Code ? Dans VS Code, si vous ouvrez un fichier .ps1, VS Code règle automatiquement le langage sur PowerShell. Si vous ouvrez un nouveau fichier non sauvegardé, vous avez la possibilité de sélectionner un langage. En cliquant sur Select a Language, vous ouvrirez la palette de commandes pour sélectionner PowerShell. Collez ensuite le code suivant : foreach ($proc in (gps)){if($proc -ne $null){$proc.Name}} Les erreurs sont soulignées en rouge. Cliquez sur l'onglet Problèmes pour plus d'informations. L'onglet Problèmes signale les erreurs dans le code. Voici comment VS Code utilise l'outil d'analyse de code PSScriptAnalyzer pour vous aider à écrire un meilleur code. Par exemple, l'expression if $proc -ne $null devrait être $null -ne $proc. Si vous avez activé l'option Format on Save et que vous avez désactivé PowerShell > Code Formatting : Ignorer le bloc d'une ligne, enregistrez le fichier et vous devriez obtenir un code mis à jour. La fonction IntelliSense de VS Code est une fonction d'intelligence artificielle qui offre des suggestions de codage. Par exemple, si vous supprimez la ligne trois et commencez à taper $pr, IntelliSense vous proposera un menu déroulant d'autocomplétions possibles. La fonction IntelliSense offre des options pour compléter automatiquement le code. Une fois que vous avez sélectionné $proc, vous pouvez ajouter une période et voir les propriétés disponibles. La fonction d'autocomplétion de VS Code tente également de vous aider à remplir les propriétés de votre code. IntelliSense fonctionne également avec les cmdlets. Si vous commencez à taper le nom d'une cmdlet, vous verrez une liste déroulante similaire avec plusieurs options. La fonction d'autocomplétion fonctionne également avec les cmdlets PowerShell pour accélérer les efforts de codage. Lorsque vous serez plus avancé dans votre expérience de codage avec VS Code, vous pourrez utiliser la fonction IntelliCode, qui est une autre amélioration basée sur l'IA qui propose des suggestions basées sur le code que vous avez écrit afin d'accélérer le processus de création de scripts.