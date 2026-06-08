Télécoms : SFR sera démantelé d’ici à 18 mois

L’opérateur télécom français SFR, qui compte 19,4 millions d’abonnés mobiles et 6,1 millions pour son réseau fixe, sera finalement démantelé d’ici à la fin 2027, grand maximum, après la vente de ses actifs à ses trois concurrents Orange, Bouygues et Free, pour un total de 20,35 milliards d’euros ce week-end.

Les clients des offres mobiles et fibres grand public seront répartis entre les acquéreurs, tout comme les points de vente, les infrastructures et les antennes mobiles déployés sur le territoire. Bouygues Telecom, qui rachète 42 % de SFR, récupère la partie B2B SFR Business. Free met la main sur la marque low-cost RED by SFR parmi les 31 % qu’il s’accapare. Orange, le no 1 du secteur, ne rachète que 27 % de SFR pour éviter d’être taxé de position dominante.

Les trois repreneurs se sont empressés de promettre qu’ils récupéreront les plus de 8000 salariés de SFR, du moins jusqu’à ce que les autorités de la concurrence en France et en Europe aient validé ce rachat. Ils ont aussi assuré que ce rachat créerait de la valeur, sans que l’on sache s’il s’agit de valeur pour les clients ou pour leurs actionnaires. Le secteur redoute en effet que la disparition d’un concurrent sur le marché des télécoms soit lue par les trois restants comme l’opportunité d’augmenter plus librement leurs tarifs.