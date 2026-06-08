Gigafactories IA en Europe : l’équipe de France dans les starting-blocks

En février 2025, la Commission européenne annonçait le lancement du programme Gigafactory IA, une réponse au projet américain Stargate annoncé quelques semaines plus tôt par Donald Trump. Alors que les Américains vantaient 500 milliards de dollars d’investissement pour construire une constellation de datacenters IA aux États-Unis, l’Europe affichait sa volonté de construire quatre ou cinq Gigafactories IA, soit autant de campus de datacenters d’au moins 1 GW de puissance chacun, avec un financement qui s’élève à 20 milliards d’euros.

Si la publication de l’appel d’offres officiel, initialement planifiée pour début 2026, se fait toujours attendre, plusieurs pays préparent d’ores et déjà leurs dossiers pour décrocher une sélection.

En France, c’est la mission du consortium AION. Il a été créé avec l’objectif de porter la candidature de la France par huit membres fondateurs : Ardian, Artefact, Bull, Capgemini, EDF, le Groupe Iliad, Orange, Scaleway. Cette équipe de France compte déjà vingt-huit sociétés qui ambitionnent toutes d’alimenter la Gigafactory AION avec les traitements IA de leurs clients respectifs.

Ce nombre de vingt-huit participants devrait encore être amené à croître d’ici à l’appel d’offres. C’est du moins ce qu’espèrent les premiers membres, car le budget prévisionnel d’un data center de 1 GW est de l’ordre de 10 milliards d’euros. Et, outre les subsides européens, chaque partenaire devra contribuer à la cause.

Damien Lucas, CEO de Scaleway (premier à gauche sur la photo, en haut de cet article) évoque la construction d’une première tranche de 100 MW. Thomas Raynaud, PDG d’Iliad (deuxième sur la photo, en partant de la gauche), a annoncé que son groupe allait injecter 4 milliards d’euros dans l’aventure, si le dossier français est retenu par la commission.

Benoit Gaillochet, directeur Infrastructure Europe chez Ardian, va participer au financement de l’installation, mais pousse aussi Verne, un opérateur de datacenters en Europe du Nord, pour que ce dernier installe des infrastructures dans l’Hexagone.

Car c’est une autre particularité du projet AION : la Gigafactory IA ne sera pas incarnée par un datacenter unique. Il ne s’agit pas de viser la construction d’un monstre comme devait l’être le centre d’Abilene pour Stargate, ou l’énorme data center Fairwater de Microsoft, qui atteindra 3,3 GW à lui seul en 2027. AION sera composé de plusieurs datacenters localisés en France, dont ceux d’Orange, probablement aussi le futur datacenter d’OpCore (Iliad) à Montereau, en Seine-et-Marne, et puis les installations de Verne.

En l’occurrence, Ardian et Verge ont récemment dévoilé leur projet de campus d’infrastructures numériques de nouvelle génération en Île-de-France, conçu pour soutenir la souveraineté européenne en matière d’IA grâce à des ressources informatiques à faible empreinte carbone et à haute performance. Ce projet de 5 milliards d’euros comprendra une capacité de 500 MW, avec une phase initiale de plus de 200 MW d’ici à 2030.

Une ouverture à toutes les technologies Il n’y aura pas non plus de technologie unique. Dans un contexte où l’approvisionnement en GPU Nvidia se tend entre les pays et entre les fournisseurs cloud, la Gigafactory française devrait offrir un large choix d’accélérateurs IA. Thomas Raynaud souligne à cet égard : « Un des piliers du projet, c’est la performance. Nous sommes engagés à fournir les meilleurs GPU pour exécuter les modèles d’intelligence artificielle de la manière la plus performante, donc la plus compétitive face aux entreprises américaines. Dans le consortium, un certain nombre de sociétés nous aideront à diversifier les solutions. Il n’y aura pas d’exclusivité, car l’ouverture fait aussi partie de nos piliers fondamentaux. » Outre les GPU de Nvidia et AMD, les futurs clients d’AION pourront donc opter pour les accélérateurs de SiPearl et Vsora. Et la présence de Quandela dans le consortium montre que les traitements qui seront confiés à la Gigafactory iront au-delà du seul apprentissage de modèles d’IA. Une particularité du consortium français est de couvrir quasiment toute la chaîne de valeur de l’IA, depuis les composants, le constructeur de supercalculateurs Bull, Quandela pour le volet quantique, mais aussi des académiques avec l’Inria, le Genci, jusqu’aux intégrateurs et développeurs de solutions IA que sont Artefact, Capgemini, Sopra Steria. Il faut en revanche noter l’absence de quelques acteurs majeurs du Cloud et de l’IA en France, à commencer par OVHcloud et surtout Mistral. Ce dernier prétend pour l’instant vouloir faire cavalier seul. Mistral a récemment levé 830 M€ pour déployer un datacenter à Bruyères-le-Châtel, la Mecque du HPC en France. Des discussions sont néanmoins en cours pour faire monter le champion français du LLM dans le projet.

Le moteur : la commande publique Damien Lucas souligne par ailleurs que la puissance publique européenne, française, devra assumer une commande publique pour initier cette filière et l’aider à se structurer. Il explique : « tous les membres du consortium ont la conviction qu’on ne doit surtout pas répéter les erreurs qui ont été faites autour du cloud. On doit passer à l’action, on doit changer d’échelle, il faut sortir du cadre. Le collectif est notre force. » « Si l’Europe ne donne pas à nos startups la chance de passer à l’échelle pour adapter et faire évoluer leurs produits […] nous ne serons jamais complètement souverains. » Emmanuel Le RouxDirecteur général, Bull Emmanuel Le Roux (troisième sur la photo en haut d’article, en partant de la gauche), directeur général de Bull, précise : « nous avons deux startups françaises dans le consortium qui font des accélérateurs et il en existe d’autres en Europe. Le rôle de la Gigafactory sera aussi celui de donner un accès au marché à ces acteurs. Il existe d’autres acteurs que les Américains, mais tous démarrent par de la commande publique, et sur des projets dans lesquels des espaces leur sont proposés. » Et d’ajouter : « si l’Europe ne donne pas à nos startups la chance de passer à l’échelle pour adapter et faire évoluer leurs produits, nous n’aurons jamais un AMD, un Intel ou un Nvidia en Europe et nous ne serons jamais complètement souverains. » L’aide européenne prévoit d’alimenter la Gigafactory avec de la commande publique, avec un maximum de 35 % de l’activité, soit potentiellement plusieurs centaines de millions d’euros de chiffre d’affaires garanti. Mais le business model de l’installation reste spéculatif tant que le texte de l’appel d’offres final n’est pas publié.