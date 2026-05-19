Enquête Conso Média 2026 : aidez-nous à mieux vous informer !

Comme chaque année LeMagIT et Informa TechTarget se lancent dans une vaste enquête sur la manière dont vous, les responsables IT, vous informez et construisez vos décisions d’investissement dans vos entreprises. Objectif : mieux comprendre votre utilisation des médias et des systèmes informationnels pour toujours plus adapter le travail de nos journalistes à vos besoins réels.

Comme vous pourrez le voir au long de l’enquête, nous cherchons surtout à comprendre quels types d’information vous intéressent dans le cadre de vos processus de décision. En s’appuyant sur le réseau de sites d’information d’Informa TechTarget, LeMagIT rassemble une équipe éditoriale composée de journalistes IT spécialisés et expérimentés qui s’engagent à vous informer à travers une couverture complète intégrant le suivi de l’actualité, la publication d’articles d’analyse et la réalisation de dossiers indépendants de l’industrie. Ces informations vous aident à prendre des décisions plus éclairées au quotidien pour mener à bien vos projets IT.

Permettez-nous d’évoluer au plus près de vos besoins en répondant à cette enquête. Vos commentaires sont essentiels pour façonner les informations et les ressources que nous fournissons.

Cette enquête est entièrement anonyme. Aucune information permettant de vous identifier ne sera collectée, et toutes les réponses seront utilisées uniquement sous forme agrégée. Il vous faudra environ 15 minutes pour répondre à cette enquête. Merci de votre participation !

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