SAP assouplit ses règles pour le support on-prem

La Commission européenne a accepté les engagements de SAP sur le support de ses logiciels ERP sur site. Bruxelles soupçonnait l’éditeur allemand de restreindre la concurrence sur ce marché de la maintenance. Une enquête avait été ouverte en septembre 2025.

Plus de liberté dans le choix des prestataires SAP autorisera désormais plus largement ses clients à choisir des prestataires tiers pour le support de leur ERP/PGI. SAP s’engage aussi à clarifier ses conditions contractuelles et à permettre aux clients de résilier leurs licences (ainsi que les frais de maintenance associés) dans certains cas. « Cette décision offre […] une plus grande liberté de choix pour la maintenance et le support de SAP, sans la restriction déloyale qui augmentait les prix et étouffait la concurrence », se félicite Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission européenne qui suivait ce dossier.

L’IA, encore et toujours Les concessions de SAP s’appliquent au support des ERP on prem. Mais pour l’éditeur, ses engagements, qui apportent de la clarté aux environnements hybrides souvent complexes, devraient aussi aider les clients à « se moderniser en allant vers l’intelligence artificielle [de SAP] à leur propre rythme ». L’IA est devenue le pilier de la stratégie de l’éditeur, a expliqué son PDG Christian Klein à de multiples reprises. L’éditeur a lancé en mai sa plateforme SAP Business AI Platform pour unifier ses offres d’IA et ses services de cloud de données. Il a ensuite présenté « SAP Autonomous Suite », qui s’appuie sur cette plateforme pour ajouter des agents IA aux applications métiers et automatiser les workflows.