DumpSec : des arrestations qui rappellent encore l'importance de la cybercriminalité française

Le groupe Dumpsec a démontré une capacité d'extraction massive et indiscriminée, touchant plus de 1 500 sociétés ou organismes publics en France. Il pourrait bien avoir signé ses derniers méfaits : 7 individus présentés comme associés au collectif ont été interpelé dans le cadre d'une opération pilotée par l'Office anti-cybercriminalité (OFAC),

Parmi les cibles documentées, l'Assemblée nationale et l'enseigne Leroy Merlin figurent parmi les acteurs privés et publics touchés. Le groupe ne faisait pas de distinction entre les deux. Les fuites ont notamment concerné le Crous, où 774 000 étudiants ou ex-étudiants ont vu leurs informations compromises, et le ministère de l’Éducation nationale, qui a confirmé le vol de données d’environ 243 000 agents. Ce portefeuille de victimes illustre une vulnérabilité transversale, englobant des secteurs variés : administrations centrales, grande distribution, institutions sportives et services de santé.

Le modèle opérationnel : extraction et vente Le secteur sportif a également été fortement impacté. Dumpsec a revendiqué le piratage de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS), exposant 1 557 000 photos d’élèves de la 6e à la terminale, ainsi que 65 Go de données sensibles. Ces exemples dessinent une cartographie où les données personnelles, qu'elles soient académiques, administratives ou commerciales, ont été intégrées au marché des données. Le modèle de Dumpsec reposait sur une logique double : l'extraction massive de données suivie de leur commercialisation. Le groupe, décrit par l'OFAC comme « particulièrement actif », s'est spécialisé dans le pillage de bases de données pour les proposer à la vente sur des forums bien connus, notamment, des cybercriminels. Cette stratégie de commercialisation était couplée à une quête de notoriété. Les attaques étaient revendiquées dans les médias, une exposition volontaire qui, paradoxalement, a fourni aux enquêteurs des éléments d'identification précieux. Le profil des sept suspects interpellés est celui de « jeunes hackers français en quête de notoriété et se croyant hors d’atteinte », selon la commissaire Julie Benoit, cheffe du pôle des enquêtes cyber à l’OFAC. Ces individus sont décrits comme « des mineurs ou des jeunes majeurs », « souvent des autodidactes » et « totalement décomplexés ».