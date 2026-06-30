Nouvelles arrestations dans l'écosystème cybercriminel francophone

Le groupe « Marak » vient de prendre un coup dur. Il s'est attaqué à des établissements de santé, des entreprises médicales et la messagerie des douanes. Les enquêteurs ont remonté la trace de ce groupe, responsable de l'exfiltration de près de quatre millions de fiches de patients.

Selon Nicolas Guidoux, chef de l'Ofac, ils exploitaient une faille humaine spécifique : le système d'authentification des cartes professionnelles dématérialisées. Au moins cinq d'entre eux ne le feront plus : ils viennent d'être interpelés, à l'issue d'une enquête engagée durant l'été 2025.

Ces interpellations font suite à celles de sept individus associés au collectif DumpSec, début juin. Ils auraient soutiré des données à plus de 1 500 entités publiques et privées.

Mais elles s'inscrivent surtout dans une série qui souligne à la fois la détermination des autorités et l'ampleur de l'écosystème cybercriminel français. Ainsi, le 30 avril, le parquet de Paris annonçait l’interpellation et le placement en garde à vue d’un adolescent de 15 ans soupçonné d’avoir procédé au vol de données sur les systèmes de l’Agence nationale des titres sécurisés... revendiqué moins d'une poignée de semaines plus tôt.

Quelques jours avant cela, on apprenait que le pirate caché derrière le pseudonyme HexDex, qui avait revendiqué une centaine de vols de données d’organisations françaises, ces derniers mois, venait d'être arrêté en Vendée le 20 avril.

Cette série d'interpellations aura peut-être au moins le mérite de faire prendre conscience au plus grand nombre d’une réalité souvent occultée par l’imagerie populaire du pirate russophone. Car d’autres acteurs francophones, sinon français, sont toujours bien actifs.