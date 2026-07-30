Infrastructure d’IA : l’UE lance son projet AI Gigafactories

Après avoir dit en octobre dernier qu’elle voulait devenir le continent de l’IA, l’UE lance enfin son appel d’offres pour construire sur le territoire jusqu’à sept campus de datacenters dédiés au traitement de l’IA. Baptisé AI Gigafactories, le projet sera financé par 10 milliards d’euros de fonds européens et nationaux et, espère la commission, par au moins 20 milliards d’euros apportés de la part du secteur privé.

« L’initiative permettra à l’Europe de développer une IA avancée sur sa propre infrastructure, conformément aux règles et aux valeurs de l’UE. Les technologies d’IA développées dans les Gigafactories d’IA respecteront les normes de l’UE en matière de protection des données, de sûreté, de sécurité et d’éthique », indique le communiqué de la Commission européenne.

En France, un consortium regroupant notamment Bull, Capgemini, Iliad et Orange s’est déjà formé pour candidater. Son AI Gigafactory serait en l’occurrence un réseau de plusieurs datacenters éparpillés sur le territoire et qui, ensemble, atteindraient une puissance équivalente à 1 GW. Les participants estiment ce chantier à 10 milliards d’euros.

Une enveloppe européenne de 4 mds € divisée en quatre temps Dans la pratique, les hébergeurs ont jusqu’au 12 novembre 2026 pour déposer leur candidature auprès d’EuroHPC, afin d’obtenir en premier lieu une aide financière de l’UE qui leur permettra d’acheter les équipements nécessaires à la mise en place de services d’IA. L’aide financière de l’UE est censée se passer en quatre temps. Il s’agit d’abord de sélectionner quatre projets qui pourront recevoir jusqu’à 100 millions d’euros chacun pour l’achat « d’autant de processeurs d’IA les plus avancés que ceux actuellement installés dans l’usine d’IA la plus puissante d’Europe », indique le communiqué. Une fois ces infrastructures déployées, les quatre projets pourront recevoir jusqu’à 400 millions supplémentaires chacun pour acheter d’autres infrastructures afin de multiplier par trois leur capacité initiale. En marge de ce premier lot d’investissements, trois autres hébergeurs seront sélectionnés pour acheter, eux, « jusqu’à deux fois plus de processeurs d’IA les plus avancés que ceux actuellement installés dans l’usine d’IA la plus puissante d’Europe » dit toujours le communiqué, sans préciser l’usine d’IA censée servir de référence. Pour ce déploiement, chacun des trois projets recevra 200 millions d’euros. Puis, comme précédemment, une fois ces infrastructures en opération, les trois hébergeurs pourront recevoir chacun 800 millions d’euros supplémentaires pour acheter, cette fois-ci, de quoi multiplier par quatre leur capacité initiale.