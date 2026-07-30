Ransomware : le montant payé moyen augmente, alors que la médiane baisse

Sur le front des rançongiciels, le second trimestre 2026 porte une surprise. Ainsi, le montant moyen des rançons a progressé de 176 % par rapport au premier trimestre, atteignant 1 880 612 $, alors que le montant médian a reculé de son côté de 50 % pour s'établir à 150 000 $.

L'explication ? Une originalité : celle d'une enseigne de ransomware qui a choisi de sélectionner très méticuleusement ses victimes, Silent Ransom Group. Aussi suivie sous la désignation de Luna Moth, cette marque se concentre exclusivement sur les cabinets d'avocats. En menaçant de divulguer publiquement de dossiers juridiques sensibles, l'enseigne a obtenu des sommes importantes qui ont fortement faussé la moyenne trimestrielle, selon Coveware.

Parallèlement, la sensibilité des victimes à la volatilité des résultats post-paiement est en hausse. Les victimes reconnaissent que le paiement ne garantit pas la suppression des données. L'attaque contre Klue en juin illustre cette fragilité : après un paiement supposé pour garantir la suppression, il est apparu qu'un autre groupe criminel avait conservé les données et les noms des victimes, maintenant ainsi une menace d'extorsion persistante. Un risque déjà identifié par le passé, notamment avec LockBit.