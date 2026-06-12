Cyberhebdo du 12 juin 2026 : le sucre dans la tourmente en Australie

Bienvenue dans le Cyberhebdo de cette semaine. Le paysage des menaces numériques reste en constante évolution, et les rapports de la semaine écoulée confirment une intensification des cyberattaques à l’échelle mondiale. Notre veille a permis de compiler un panorama des incidents majeurs médiatisés.

Nous avons recensé un total de 11 cyberattaques rapportées dans la presse internationale. Ces incidents ont touché des juridictions variées, incluant les États-Unis (USA), L’Australie (AUS), la Lybie, la France (FRA), l’Afrique du Sud (ZAF), la Lituanie (LTU) et le Royaume-Uni (GBR).

Les États-Unis restent le pays le plus représenté dans ces rapports, avec 3 cas distincts documentés cette semaine. Ce bilan souligne la persistance des cibles occidentales face à des acteurs malveillants diversifiés.

Cyberattaque majeure : l’arrêt du sucre australien Un incident de cybersécurité a paralysé le secteur sucrier en Australie. Mackay Sugar, le deuxième producteur de sucre du pays, a dû fermer ses usines de Farleigh et Racecourse le 10 juin 2026. Cette attaque a stoppé net la récolte et le broyage de la canne à sucre dans le Queensland, causant des perturbations économiques majeures pour les agriculteurs locaux. Ce cas souligne la vulnérabilité croissante des infrastructures agricoles critiques face aux cybermenaces, un signal d’alarme pour la sécurité alimentaire mondiale. Cet incident a été récemment rapporté dans au moins 10 articles. Voici l’un des articles les plus récents couvrant cet incident.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

07/06/2026 – Toulouse Football Club (FRA) Le Toulouse Football Club a été informé par l’un de ses prestataires d’un incident de sécurité affectant une infrastructure de sauvegarde de données. Le club a immédiatement activé ses protocoles de crise, sécurisé ses systèmes et a notifié la CNIL ainsi que les autorités compétentes. Bien qu’aucune donnée sensible n’ait été touchée et qu’aucune utilisation frauduleuse n’ait été constatée à ce jour, le club appelle à la vigilance face aux tentatives de phishing et d’usurpation d’identité. (source)

07/06/2026 – Evanston Township High School District 202 (USA) Le district scolaire Evanston Township High School 202 a été victime d’une attaque par ransomware le 7 juin 2026, perturbant les systèmes du district, les services internet et l’infrastructure informatique. En conséquence, l’école a été fermée les 8 et 9 juin 2026, et toutes les activités prévues sur le campus ont été annulées. Le district a activé ses procédures de réponse aux incidents, fait appel à des experts en cybersécurité et en droit, et coopère avec le FBI pour déterminer l’étendue des données compromises et restaurer les systèmes. (source)

08/06/2026 – New York City Public Schools (USA) Le district scolaire de New York (New York City Public Schools) enquête sur deux incidents de cybersécurité distincts. Le premier concerne un logiciel malveillant détecté sur des ordinateurs d’un laboratoire partagé dans un campus de Manhattan, qui a été immédiatement supprimé. Le second concerne une cyberattaque nationale ayant touché la plateforme d’apprentissage Canvas le 1er mai, perturbant l’accès aux examens et aux notes dans sept écoles du district. Le district collabore avec la police et le NYC Cyber Command pour identifier les sources des attaques et renforcer la sécurité, tandis que l’accès aux données sensibles des élèves et du personnel reste à déterminer. (source)

08/06/2026 – Reynella East College (AUS) Le collège Reynella East a été victime d’une cyberattaque majeure qui a paralysé l’intégralité de son système informatique. Cet incident a potentiellement mis en danger les informations personnelles des étudiants. (source)

08/06/2026 – AVBOB Funeral Services (ZAF) L’entreprise de services funéraires AVBOB Funeral Services a confirmé avoir été victime d’une cyberattaque par des acteurs malveillants externes, entraînant une perturbation de ses plateformes et services numériques. L’entreprise a mobilisé des équipes techniques et des partenaires spécialisés pour rétablir les fonctionnalités. Bien que l’enquête sur l’étendue de la brèche et l’éventuelle compromission de données personnelles soit en cours, les services essentiels restent opérationnels via des procédures manuelles dans toutes les succursales. (source)

09/06/2026 – University of Nottingham (GBR) L’Université de Nottingham a été victime d’une cyberattaque majeure attribuée au groupe de cybercriminels ShinyHunters. L’incident a permis aux pirates d’accéder à une quantité importante de données dans le système de dossiers des étudiants (plateforme Campus Solutions), incluant des informations personnelles, des historiques éducatifs et des données financières – tels que les numéros de sécurité nationale. L’université a dû mettre le système hors ligne pour mener une enquête, ce qui a perturbé la correction des examens. L’établissement a informé les autorités compétentes et a conseillé aux étudiants de rester vigilants face aux communications suspectes et de changer leurs mots de passe. (source)

09/06/2026 – Agence d’accréditation des soins de santé (LTU) Le responsable du Centre national de cybersécurité de Lituanie (NKVC), Antanas Aleknavičius, a déclaré que les institutions du pays ne font pas face à une cyberattaque coordonnée, malgré deux incidents majeurs récents. Le dernier incident a entraîné la fuite de 62 000 dossiers contenant des données personnelles de médecins de l’Agence d’accréditation des soins de santé de l’État. Un incident précédent le mois dernier avait déjà vu la fuite des données immobilières de plus de 600 000 personnes. Le procureur général a ouvert une enquête préliminaire sur ces accès non autorisés aux systèmes d’information. (source)

09/06/2026 – Central Bank of Libya (LBY) La Banque Centrale de Libye (CBL) a annoncé avoir été la cible d’une cyberattaque touchant certains de ses systèmes et services techniques. Les équipes de cybersécurité ont détecté l’incident immédiatement et ont isolé les systèmes affectés pour limiter l’impact. Bien que des analyses soient en cours avec l’aide d’experts internationaux, la banque précise qu’il n’y a aucune indication confirmée que les comptes ou les données des clients ont été compromis. Les services essentiels, tels que les cartes bancaires, continuent de fonctionner normalement. (source)

10/06/2026 - Onslow County Schools (USA) Le district scolaire du comté d’Onslow, en Caroline du Nord, subit une panne généralisée de téléphone et d’internet affectant 43 établissements et plus de 28 000 élèves. L’incident a perturbé les examens de fin de cours et les diffusions en direct des cérémonies de remise des diplômes. Bien que le district qualifie l’événement de « problème technique » sans fournir de délai de rétablissement, l’ampleur de la panne soulève des interrogations sur une possible cyberattaque. (source)